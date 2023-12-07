7 Warna Lipstik Cewek yang Disukai Cowok, Kalian Cocok yang Mana?

TUJUH warna lipstik cewek yang disukai cowok mungkin menarik untuk kalian ketahui. Mempercantik diri dan menggunakan makeup memang tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri, tapi terkadang juga untuk mendapat pujian dari para pria.

Apakah itu suami, pacar ataupun pria yang sedang kalian dekati. Lantas, warna lipstik apa yang disukai oleh para pria? Berikut adalah warna-warna lipstik cewek yang disukai cowok? Dikutip dari laman She Knows dan sumber lainnya, Kamis (7/12/2023), berikut ulasannya.

7 Warna Lipstik Favorit Cowok

1. Soft Pink

Soft pink atau pink lembut merupakan warna lipstik cewek yang disukai cowok. Hal ini bisa ditanyakan pada para pria, sebagian besar pasti menjawab pink.

Lipstik warna merah muda yang lembut dapat mencitrakan kesan natural yang membuat pria kagum terhadap kesederhanaan wanita dan kecantikan aslinya dapat dapat terpancar dengan jelas. Sehingga, menggunakan warna pink kalem untuk kencan pertama adalah pilihan yang aman.

2. Nude Kecokelatan

Warna lipstik nude kecokelatan juga warna lipstik cewek yang disukai cowok. Warna nude ini juga sangat populer pada 2016 berkat tren yang dibawa oleh keluarga Kardhasian. Khusus untuk perempuan Indonesia, pastikan kalian memilih kombinasi tone kecokelatan yang tepat. Misalnya untuk kalian yang punga kulit sawo matang, kalian bisa memilih warna cokelat terakota supaya terlihat segar.

3. Peach

Peach adalah perpaduan oranye dengan pink yang serupa dengan warna buah persik atau daging ikan salmon. Warna lipstik peach bisa membuat wajah kalian terkesan cerah meski tetap natural. Namun, kalian harus pandai memilih tone warna peach yang tepat, agar tidak membuat wajah kalian tampak pucat atau kucel.