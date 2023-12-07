Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Sarwendah dan Betrand Peto Main Makeup Bareng, Apa Kata Netizen?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:30 WIB
Potret Sarwendah dan Betrand Peto Main Makeup Bareng, Apa Kata Netizen?
Sarwendah dan Betrand Peto, (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN ibu dan anak, Sarwendah dan Betrand Peto Putra Onsu, diketahui pernah ramai menjadi perbincangan hangat netizen. Hal itu berawal dari cerita Sarwendah yang memberi anak sambungnya tersebut air susu ibu (ASI). Banyak netizen yang beranggapan sikap Sarwendah berlebihan.

Tak sekedar itu, dalam beberapa momen ibu dan anak ini memang kerap menunjukkan kedekatan. Namun kedekatan ini dianggap janggal, karena Betrand nampak memeluk dan  Sarwendah hingga diduga menyentuh beberapa area tubuh Sarwendah.

 BACA JUGA:

Baru-baru ini, kembali ramai di sosial media, potret kebersamaan Sarwendah dan Betrand Peto yang sedang main bareng. Tepatnya bermain makeup, dengan Sarwendah bertindak sebagai makeup artist sang anak.

"Makeup Onyo biar kayak oppa Korea, kira-kiras udah mirip oppa Korea belum nih?," tulis Sarwendah dalam keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @sarwendah29, Kamis (7/12/2023)

 BACA JUGA:

Dalam video tersebut terlihat Sarwendah sangat cekatan saat mendandani Betrand. Pertama-tama, wajah remaja 18 tahun tersebut dipakaikan bedak, kemudian dilanjut dengan memakai alis, blush on tipis, hingga maskara.

Agar tampilannya makin glowing, Sarwendah memberikan sedikit highlighter di beberapa area di wajahnya. Kemudian ditambahkan lipstik warna natural dan ditutup dengan setting spray agar makeupnya tahan lama.

Dalam video itu Betrand juga nampak styling rambutnya dengan model undercut. Gayanya terlihat makin keren setelah diberi pulasan makeup.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
