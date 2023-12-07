Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Maag, Penyakit Saluran Pencernaan Akibat Stres Berlebihan

Wulan Savitri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |23:00 WIB
Mengenal Maag, Penyakit Saluran Pencernaan Akibat Stres Berlebihan
Penyakit maag. (Foto: Freepik.com)
MENGENAL Maag atau sering disebut sebagai dispepsia, yaitu gejala gangguan pencernaan bagian atas perut yang mengakibatkan rasa nyeri dan tidak nyaman.

Melansir dari WebMD, Kamis (7/12/2023), gangguan pencernaan ini ditandai oleh penyakit mendasar, seperti Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), batu empedu, atau tukak lambung.

Gejala Maag

Umumnya, stres berlebihan dapat meningkatkan gejala maag. Namun, berikut ini gejala umum yang terjadi pada gangguan pencernaan, antara lain:

1. Sakit perut

2. Kembung

3. Terlalu banyak bersendawa

4. Rasa terbakar di perut bagian atas

5. Perut terasa seperti keroncongan

6. Mengalami mual-mual dan muntah

Penyebab Maag

Berikut ini gangguan pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyakit, meliputi:

Maag

1. Infeksi perut

2. GERD

3. Ulkus

4. Penyakit tiroid

5. Pankreatitis kronis

6. Sindrom usus

7. Gastroparesis

8. Kanker langka pada perut

Sementara itu, penyebab umum yang sering dialami manusia mengenai gangguan pencernaan, antara lain:

1. Stres atau kelelahan

2. Merokok

3. Makan yang terlalu banyak dan cepat

4. Mengonsumsi alkohol

5. Gangguan pencernaan lainnya selain asam lambung

Adapun jenis obat-obatan yang dapat menjadi penyebab lainnya:

1. Mengonsumsi antibiotik tertentu

2. Obat tiroid

3. Steroid

4. Estrogen dan kontrasepsi oral

5. Aspirin atau obat penghilang rasa sakit

Telusuri berita women lainnya
