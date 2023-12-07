Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan Terbaik bagi Penderita Diabetes

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |04:34 WIB
7 Makanan Terbaik bagi Penderita Diabetes
Oatmeal bagus bagi orang diabetes. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENGIDAP diabetes harus lebih serius dalam memilih berbagai makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Sebab makanan yang salah bisa menyebabkan kenaikan gula darah.

Dikutip dari Nutrition News Abbott, terdapat sejumlah makanan yang ternyata bagus untuk dikonsumsi oleh para pengidap diabetes. Lalu apa saja makanan tersebut?

 blueberry

1. Blueberry

Blueberry mengandung senyawa yang telah terbukti membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan juga gula darah. Blueberry juga merupakan sumber serat dan nutrisi lain seperti vitamin C dan antioksidanSebuah penelitian menunjukkan bahwa makan setara dengan dua cangkir blueberry setiap hari meningkatkan sensitivitas insulin pada orang yang kelebihan berat badan dan memiliki resistensi insulin.

 BACA JUGA:

2. Apel

Mungkin buah-buahan untuk para penderita diabetes merupakan pilihan yang sulit, namun ternyata buah apel memiliki khasiat yang ternyata bermanfaat untuk para penderita diabetes. Buah yang kaya akan vitamin C, rendah gula, kaya akan serat dan juga rendah lemak. Apel sangat cocok untuk pilihan anda, selain sehat dan juga mudah di dapat.

3. Kacang almond

Kacang renyah ini kaya akan magnesium dan juga mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. almond kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, protein, dan serat yang bagus untuk membantu mengatur kadar glukosa darah. Makan kacang almond secara teratur juga dapat menjadi pemasok mineral yang akan menyeimbangkan gula darah di dalam tubuh.

 BACA JUGA:

4. Chia seed

Chia seed atau biji selasih ternyata bermanfaat untuk menurunkan atau menjaga berat badan agar tetap ideal, hal ini juga berpengaruh untuk menjaga kadar gula darah di dalam tubuh. Selain kaya serat, biji selasih ini juga mengandung protein dan menyediakan 18 persen asupan kalsium harian.

