Mengenal Viral Enchephalitis, Penyakit yang Diidap Norman Lead Sebelum Meninggal

KABAR duka datang dari Norman Milton Lear. Legenda Hollywood ini meninggal di usia 101 tahun. Normal Lear merupakan seorang penulis skenario dan produser Amerika yang memproduseri, menulis, membuat, atau mengembangkan lebih dari 100 pertunjukan.

Lear menciptakan dan memproduksi banyak komedi situasi populer tahun 1970-an. Dia menghembuskan nafas terakhir setelah sempat didiagnosa penyakit 'viral enchephalitis'.

Dilansir dari laman Kemenkes RI, Kamis (7/12/2023) viral enchephalitis merupakan penyakit radang otak, di mana kondisi ini membuat otak mengalami peradangan. Radang otak termasuk penyakit langka atau tidak umum, namun bisa mengancam nyawa apabila tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat.

Semua orang bisa terkena radang otak, namun anak kecil dan kelompok lansia paling berisiko saat terserang penyakit ini karena daya tahan atau kekebalan tubuh mereka cenderung lemah. Radang otak merupakan infeksi otak yang umumnya disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit.

Radang otak dapat menimbulkan gejala ringan mirip flu seperti demam atau sakit kepala. Namun, dalam kondisi parah penyakit ini bisa menyebabkan linglung, kejang, sampai gangguan penglihatan dan pendengaran. Di beberapa kasus, radang otak dapat mengancam jiwa.

Terdapat dua jenis radang otak, pertama yakni radang otak primer, di mana konsisi ini terjadi saat kuman langsung menyerang otak. Infeksi bisa menyebar atau hanya menyerang satu bagian. Bisa juga hasil pengaktifan kembali kuman yang sebelumnya tidak aktif.

Kedua, yakni radang otak sekunder. Kondisi ini disebabkan kerusakan sistem imun, di mana alih-alih menyerang sel biang infeksi, sistem imun justru menyerang sel sehat di otak. Ensefalitis sekunder kerap muncul selang dua atau tiga minggu dari infeksi awal.