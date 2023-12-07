Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Menjaga Tubuh Agar Fit di Musim Pancaroba, Pastikan Beraktivitas Fisik Tiap Hari

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |02:00 WIB
5 Tips Menjaga Tubuh Agar Fit di Musim Pancaroba, Pastikan Beraktivitas Fisik Tiap Hari
Tips menjaga tubuh agar tetap fit. (Foto: Freepik.com)
MEMASUKI pergantian musim dari kemarau menuju penghujan, tentunya membuat sejumlah penyakit juga terkadang dengan mudah menyerang imunitas tubuh. Karena diakibatkan kondisi cuaca yang tidak menentu, bisa membuat seseorang dengan mudah terserang penyakit.

Tidak sedikit penyakit yang ditimbulkan pun beragam mulai dari flu, batuk, influenza, diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya yang biasa muncul saat musim pancaroba.

Menyikapi hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (7/12/2023) memberikan beberapa tips sehat yang dapat dilakukan selama musim pancaroba, agar tubuh bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapinya.

1. Mengonsumsi vitamin C yang cukup

Mengonsumsi vitamin C dinilai baik untuk tubuh, karena memiliki segudang manfaat yang dapat menunjang imunitas seperti dapat membantu penyerapan nutrisi, menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan pembuluh darah dan tulang, membantu penyembuhan luka, serta meningkatkan produksi kolagen yang baik untuk pemeliharaan jaringan tubuh.

Olahraga

Biasanya vitamin C banyak ditemukan pada makanan seperti buah-buahan (tomat, stroberi, dan jambu biji), dan beberapa sayuran (brokoli, paprika, dan bayam).

2. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang

Dengan setidaknya menerapkan gizi seimbang, maka akan membuat kebutuhan nutrisi pada tubuh tercukupi. Makanan gizi seimbang yang dimaksudkan adalah seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang kandungannya tentu memiliki fungsi berbeda, serta tidak lupa membatasi gula garam dan minyak.

3. Mencuci tangan menggunakan sabun sebelum atau sesudah makan

Mencuci tangan menggunakan sabun dapat menjadi suatu langkah untuk memulai hidup sehat. Karena dengan tangan yang bersih dapat meminimalisir penyebaran kuman masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang di makan.

