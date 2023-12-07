Keuntungan Mengonsumsi Anggur Shine Muscat, Kaya Akan Manfaat bagi Tubuh

ANGGUR merupakan buah yang memiliki berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Terdapat berbagai jenis anggur dengan warna serta bentuk yang berbeda, ada yang berwarna ungu dan ada juga yang berwarna hijau.

Salah satunya jenis anggur Shine Muscat yang sedang ramai diminati masyarakat. Jenis anggur asal China ini memiliki bentuk yang bulat dan cenderung besar. Selain itu, anggur Shine Muscat juga berwarna hijau yang cerah hingga kuning muda.

Meskipun berukuran lebih besar dibanding anggur pada umumnya, kulit dari anggur Shine Muscat ini juga bisa dikonsumsi lho. Memiliki tekstur renyah dan hampir tidak memiliki biji didalamnya sehingga mudah dikonsumsi, tak heran mengapa banyak yang menggemari anggur ini.

Melansir SLH Fresh fruits, Kamis (7/12/2023), ini dia berbagai manfaat Anggur Shine Muscat untuk kesehatan tubuh:

1. Menjaga kekebalan tubuh

Anggur Shine Muscat menjadi sumber vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh. Utamanya kaya akan vitamin C yang mampu menjaga sistem kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi dan penyakit lain yang menyerang tubuh.

2. Melindungi sel dari kerusakan

Jenis anggur ini memiliki senyawa antioksidan berupa flavonoid dan polifenol, yang ditunjukkan dari warna cerah yang dimiliki anggur ini. Antioksidan sendiri bermanfaat untuk melindungi sel dari kerusakan dan mampu mengurangi risiko penyakit kronis.