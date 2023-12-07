Vaksinasi Booster untuk Tekan Covid-19, Vaksin yang Tersedia Masih Ampuh?

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk melengkapi vaksin booster Covid-19 demi menekan penyebaran virus di masyarakat. Terlebih kasus penyakit ini sedang memperlihatkan kenaikan.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang belum divaksinasi atau sudah lama vaksinasi sebelumnya, segera vaksinasi mumpung gratis sampai Desember 2023," tuturnya belum lama ini.

Selain lengkapi vaksinasi, Menkes juga mengimbau agar kebiasaan hidup bersih sehat, termasuk pakai masker dan rajin cuci tangan, digalakkan kembali.

"Sekalipun yang masuk rumah sakitnya tidak terlihat peningkatan, disarankan untuk pakai masker lagi dan cuci tangan dengan sabun," katanya.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini masih ampuh menghalau infeksi?

Menjawab hal itu, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr Ngabila Salama menegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini 'ready' di Indonesia itu masih efektif menghalau virus penyebab Covid-19.

Vaksin yang 'ready' saat ini adalah vaksin Inavac dan Indovac yang merupakan vaksin Covid-19.

"Vaksin yang saat ini tersedia itu statusnya halal dan tentunya kandungan di dalam vaksin mirip dengan Sinovac yaitu inactivated virus," kata dr Ngabila saat dihubungi MNC Portal, Kamis (7/12/2023).

"Soal keamanan, vaksin tersebut sangat aman, sehat, bermanfaat, berkualitas, dan bermutu," terangnya.