HOME WOMEN HEALTH

Menkes Sebut Infeksi Mycoplasma Berbeda dengan Covid-19

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:00 WIB
Menkes Sebut Infeksi Mycoplasma Berbeda dengan Covid-19
Menkes Budi jelaskan soal kasus mycoplasma pneumonia. (Foto: MPI/ Chindy Pratiwi)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan sebanyak enam kasus infeksi bakteri mycoplasma pneumoniae telah ditemukan di DKI Jakarta. Bakteri tersebut diduga menjadi pemicu pneumonia ‘misterius’ yang menyerang anak-anak di China.

Untungnya keenam anak yang terinfeksi tersebut sudah sempat dirawat, dan saat ini kondisinya sudah sembuh. Hal ini pun dijelaskan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengungkapkan infeksi Mycoplasma berbeda dengan Covid-19.

“Mycoplasma sudah terdeteksi, tapi dari dulu kan sudah ada, berbeda dengan Covid-19,” kata Menkes Budi saat ditemui dalam acara Penganugerahan Penghargaan Anti Kecurangan dan Pengendalian Gratifikasi Program JKN, di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, infeksi pada Covid-19 saat itu merupakan patogen baru, yang mana cara penanganannya pun belum diketahui secara pasti. Sedangkan pada Mycoplasma pneumonia karena sudah ditemukan sejak lama, maka penangannya pun sudah diketahui.

Pneumonia

