HOME WOMEN HEALTH

Alasan Penyebab Kenaikan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:46 WIB
Alasan Penyebab Kenaikan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta
Kasus Covid-19 (Foto: Futura science)
PENYEBARAN Covid-19 yang saat ini terjadi selama seminggu terakhir mulai dari tanggal 27 November 2023 hingga 3 Desember 2023, mengalami peningkatan sebanyak 30-40 Persen dari minggu sebelumnya yaitu 20-26 November 2023.

Meskipun demikian, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama yang menjelaskan kenaikan tersebut terbilang normal. Karena dalam beberapa waktu imunitas masyarakat juga akan menurun.

 Covid-19

“Pada prinsipnya memang gelombang Covid-19 itu tiap enam bulan sekali kemungkinan akan ada, seperti gelombang ISPA dan juga pneumonia, yang polanya memang ada waktu-waktunya untuk meningkat gitu ya,” kata Ngabila setelah dikonfirmasi oleh MNC Portal Indonesia, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, dengan terjadinya kenaikan kasus bisa dipicu adanya peralihan musim seperti pancaroba saat ini. Sehingga pada saat itu imunitas seseorang akan menurun karena seseorang merasa lelah, stres, kurang tidur, pola makan kurang baik, serta segi kuman yang juga berada di tempat lembab dan mudah masuk ke dalam tubuh manusia.

Lebih lanjut, Ngabila mengatakan walaupun begitu kondisi seperti ini dipastikan masih aman terkendali, dan tidak menyebabkan Bed Occupancy Rate (BOR) mengalami peningkatan.

Akan tetapi, pada sejumlah kelompok mungkin diperlukan tindakan vaksinasi booster tambahan, agar penularan tidak menimbulkan gejala berat pada kelompok tersebut.

Halaman:
1 2
      
