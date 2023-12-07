Perawat Onkologi Dibutuhkan untuk Bantu Beri Edukasi Pasien Kanker

DIREKTUR Utama Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Dharmais dr Soeko Werdi Nindito D., MARS mengatakan, perawat spesialis onkologi dibutuhkan salah satunya guna membantu memberikan edukasi pada pasien kanker terkait penyakitnya.

"Bagaimana bisa mengedukasi pasien supaya bisa paham penyakitnya. Kanker itu paling rumit, mulai dari diagnostik sampai ke tatalaksana itu membuat pasien dobel-dobel stres," kata dia dalam sesi inspirasional keperawatan onkologi bertajuk "Oncology Nursing in Indonesia: How It Is Evolving and What Does The Future Hold?".

Dikutip dari Antara, di sisi lain, perawat juga berperan melakukan penilaian terkait kondisi fisik dan psikologis pasien, kemudian merencanakan keperawatan hingga berkolaborasi dengan profesi-profesi kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan keperawatan.

Ini, sambung dr Soeko, karena merekalah yang sering bertemu pasien dan melihat perkembangan pasien setiap saat. Kemudian, terkait kebutuhan jumlah perawat spesialis onkologi, Soeko mengatakan bahwa umumnya dibutuhkan satu perawat untuk 20 - 30 pasien.

Tak hanya soal edukasi penyakit, dalam acara yang sama, Ketua Himpunan Perawat Onkologi Indonesia DR. Kemala Rita W.,SKp.,Sp.,Kep.,ETN.,MARS mengatakan perawat juga memiliki peranan memberikan pemahaman pada pasien terkait terapi yang harus dia jalani semisal kemoterapi, persiapan hingga prosesnya.

"Belum lagi pasien cemas. Misalnya pasien didiagnosis kanker payudara stadium tiga, itu sudah dunia rasanya mau runtuh. Setelah itu dikemoterapi, dia semakin down," kata dia.

Peran lainnya yang juga diemban perawat yakni memberikan asuhan penatalaksanaan psikologis dan perawatan luka kanker. Menurut Rita, sebanyak 20 persen pasien yang berobat memiliki luka kanker yang berbau sehingga perawatan luka diperlukan untuk menghilangkan bau dan memperbaiki harga diri pasien.

"Harga diri pasien jadi lebih baik, tidak berdarah, tidak ada bau, itu masalah utama pasien kanker yang membuat dia minder, isolasi sosial. Luka paling banyak itu luka kanker payudara," jelas Rita.