Kasus Pneumonia di Indonesia Bakal Alami Peningkatan? Ini Penjelasan Ahli

PENINGKATAN jumlah pasien akibat infeksi saluran pernapasan di China mengalami lonjakan. Bahkan pada akhir November 2023 dilaporkan, adanya kluster dengan 'undiagnosed pneumonia' yang terjadi di China Utara menyebabkan kejadian ini belum diketahui secara jelas hubungannya dengan peningkatan kasus.

Laporan di China tersebut mengidentifikasi beberapa bakteri kemungkinan penyebabnya yaitu Mycoplasma Pneumoniae, influenza, respiratory syncytial virus (RSV), dan SARS COV-2. Namun tidak ada informasi terkait derajat keparahan penyakit dan angka kematian akibat penyakit tersebut.

Pneumonia merupakan penyakit radang pada bagian paru-paru yang sering dijumpai pada anak, dan merupakan penyebab kematian tersering pada anak balita di seluruh dunia.

Lantas apakah hal itu akan membuat peningkatan kasus di Indonesia juga meningkat?

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K) menjelaskan saat ini dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum ada data yang menunjukkan apakah penyakit ini akan terjadi peningkatan jumlah kasus pneumonia akibat Mycoplasma Pneumoniae pada anak di Indonesia, tetapi pihaknya menyampaikan ada beberapa poin yang harus ditegaskan.

“Meski terjadinya peningkatan jumlah kasus undiagnosed pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma Pneumonia di China merupakan informasi yang perlu dicermati, diwaspadai, dan ditindaklanjuti, tetapi tidak perlu menimbulkan kepanikan di masyarakat,” kata dr Pimprim, dikutip dalam Siaran Pers resmi IDAI, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya surveilans infeksi sistem pernapasan pada anak di Indonesia perlu lebih ditingkatkan kembali, termasuk peningkatan fasilitas dari pemerintah untuk pengadaan fasilitas pemeriksaan untuk mengetahui kuman penyebab pada anak.

Mengingat Mycoplasma Pneumoniae adalah bukan merupakan kuman baru, dan pneumonia juga diakibatkan Mycoplasma Pneumoniae, maka biasanya menyebabkan gejala ringan yang masih bisa diobati dengan antibiotik.

“Masyarakat perlu meningkatkan kembali perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk kebiasaan mencuci tangan dan pemakaian masker,” ucapnya.