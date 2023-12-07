Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alasan Siti Atikoh Ganjar Sering Senyum, Salah Satunya Mencegah Kepikunan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:55 WIB
Alasan Siti Atikoh Ganjar Sering Senyum, Salah Satunya Mencegah Kepikunan
Siti Atikoh suka tersenyum. (Foto: Devi)
ISTRI calon presiden RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh terkenal sangat ramah dan murah senyum di mata masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran dirinya sering sekali senyum diberbagai kesempatan. Ternyata Siti Atikoh memiliki alasan sendiri mengapa dia sering tersenyum.

Alasan pertama terkait kesehatan. Siti Atikoh menyampaikan jika dirinya kini telah berusia 50 tahun. Dengan terus tersenyum, maka Siti Atikoh dapat mengurangi risiko kepikunan.

 Siti Atikoh

“Usia saya sudah 50 sudah mulai mengingatkan pada diri sendiri juga bahwa kesehatan adalah utama. Salah satu untuk mencegah kepikunan karena usia udah manula adalah dengan berolahraga dan banyak tersenyum," kata Siti Atikoh saat sedang berkumpul dengan dengan Konsolidasi Perempuan Pendukung Ganjar di Lapangan Dwi Windu, Bantul, DIY, Rabu (6/12/2023).

Selain itu, sebagaimana yang kita ketahui, setiap senyuman kepada orang lain disebut sebagai sedekah. Dengan terus tersenyum dan ramah dengan orang lain, tandanya Siti Atikoh berusaha untuk terus bersedekah.

“Selain itu, senyum juga sedekah yang paling gampang,” tutur Siti Atikoh.

Tidak hanya membicarakan soal senyuman, dalam agenda senam bersama ini Siti Atikoh juga mengajak para perempuan yang hadir dalam acara tersebut untuk rapatkan barisan guna memperjuangkan kesuksesan pilpres 2024.

“Kompak terus ya kita, bergandengan tangan terus memperjuangkan yang kita perjuangkan agar sukses di tahun 2024,” kata Siti Atikoh.

