5 Pulau Terindah di Jepang bak Serpihan Surga, Suguhkan Pemandangan Eksotis Segarkan Mata

JEPANG terkenal karena banyak hal seperti kuil-kuil Buddha, bunga sakura yang memukau, kota metropolitan yang ramai, dan pasar ikan yang paling segar.

Namun, Jepang juga memiliki ribuan pulau yang spektakuler. Jika Anda hendak berkunjung ke Jepang, ada sejumlah pulau bak surga tersembunyi yang tidak boleh Anda lewatkan.

Berikut adalah lima pulau terindah bak surga di Jepang yang wajib didatangi dan siap menghipnotis mata wisatawan. seperti dikutip dari laman Japan Travel;

1. Pulau Hokkaido

Pulau Hokkaido merupakan prefektur terbesar di Jepang, terletak paling utara di Jepang, yang dikenal dengan pemandangan gunung berapi, sumber air panas alami, dan resor ski yang menakjubkan.

(Foto: Instagram/@visit_hokkaido)

Banyaknya tempat wisata yang tersebar luar di Hokkaido, pengunjung bisa melihat alam, seperti danau misterius dan hamparan bunga lavender tak berujung saat musim panas.

2. Pulau Nokonoshima

Pulau Nokonoshima menyediakan liburan yang damai, tenang, dan indah dari kota Fukuoka, Jepang. Terletak di Teluk Hakata, pulau ini memiliki pemandangan memukau dari permukaan air Fukuoka dan berbagai buah-buahan, sayur-mayur, dan suvenir lokal yang nikmat.

Pengunjung dapat menaiki kapal feri untuk berkunjung ke Nokonoshima. Jangan lupa juga untuk menikmati indahnya hamparan bunga di Taman Pulau Nokonoshima yang terletak di ujung utara pulau.

3. Pulau Taketomi

Pulau Taketomi salah satu kepulauan Yaeyama yang terletak di barat daya Okinawa, Jepang. Pulau yang terkenal dengan atraksi kerbau air, pantai yang memukau dan budaya Ryukyu tradisional yang masih dilestarikan. Pulau Taketomi dapat dikunjungi dengan kapal feri dari Pulau Ishigaki.

Pengunjung sampai melewatkan pemandangan indah dari matahari terbenam memukau dari Pantai Kondoi. Aksesnya mudah, pengunjung dapat berjalan kaki dari pusat desa untuk menuju pantai ini