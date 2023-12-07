Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Pulau Terindah di Jepang bak Serpihan Surga, Suguhkan Pemandangan Eksotis Segarkan Mata

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:02 WIB
5 Pulau Terindah di Jepang bak Serpihan Surga, Suguhkan Pemandangan Eksotis Segarkan Mata
Pulau Tokashiki, Jepang (Foto: Instagram/@reimi.ono)
A
A
A

JEPANG terkenal karena banyak hal seperti kuil-kuil Buddha, bunga sakura yang memukau, kota metropolitan yang ramai, dan pasar ikan yang paling segar.

Namun, Jepang juga memiliki ribuan pulau yang spektakuler. Jika Anda hendak berkunjung ke Jepang, ada sejumlah pulau bak surga tersembunyi yang tidak boleh Anda lewatkan.

Berikut adalah lima pulau terindah bak surga di Jepang yang wajib didatangi dan siap menghipnotis mata wisatawan. seperti dikutip dari laman Japan Travel;

1. Pulau Hokkaido

Pulau Hokkaido merupakan prefektur terbesar di Jepang, terletak paling utara di Jepang, yang dikenal dengan pemandangan gunung berapi, sumber air panas alami, dan resor ski yang menakjubkan.

Taman Bunga Furano, Hokkaido

(Foto: Instagram/@visit_hokkaido)

Banyaknya tempat wisata yang tersebar luar di Hokkaido, pengunjung bisa melihat alam, seperti danau misterius dan hamparan bunga lavender tak berujung saat musim panas.

2. Pulau Nokonoshima

Pulau Nokonoshima menyediakan liburan yang damai, tenang, dan indah dari kota Fukuoka, Jepang. Terletak di Teluk Hakata, pulau ini memiliki pemandangan memukau dari permukaan air Fukuoka dan berbagai buah-buahan, sayur-mayur, dan suvenir lokal yang nikmat.

Pengunjung dapat menaiki kapal feri untuk berkunjung ke Nokonoshima. Jangan lupa juga untuk menikmati indahnya hamparan bunga di Taman Pulau Nokonoshima yang terletak di ujung utara pulau.

Pulau Nokonoshima

3. Pulau Taketomi

Pulau Taketomi salah satu kepulauan Yaeyama yang terletak di barat daya Okinawa, Jepang. Pulau yang terkenal dengan atraksi kerbau air, pantai yang memukau dan budaya Ryukyu tradisional yang masih dilestarikan. Pulau Taketomi dapat dikunjungi dengan kapal feri dari Pulau Ishigaki.

Pengunjung sampai melewatkan pemandangan indah dari matahari terbenam memukau dari Pantai Kondoi. Aksesnya mudah, pengunjung dapat berjalan kaki dari pusat desa untuk menuju pantai ini

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/549/3131033/liburan_ke_jepang_ayu_ting_ting_antusias_main_di_disneyland_nyobain_semua_wahana-0jD2_large.jpg
Liburan ke Jepang, Ayu Ting Ting Antusias Main di Disneyland: Nyobain Semua Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067592/suku_ainu-5jBd_large.jpeg
Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/406/3055812/kuil_di_jepang-orK9_large.JPG
Edan! Turis Austria Berhubungan Seks di Halaman Kuil Kuno Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/406/3052800/bandara_new_chitose_di_hokkaido_jepang-DE0l_large.JPG
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/406/3046534/kerusakan_akibat_gempa_besar_di_prefektur_miyazaki_jepang-aKd6_large.JPG
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Jendela Bandara Pecah hingga Landasan Pacu Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/406/3042572/koper_skuter-QsVt_large.JPG
Jangan Sembarangan Kendarai Koper Skuter di Jepang, Wajib Punya SIM!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement