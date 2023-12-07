Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Spot Foto Instagramable di Jakarta dengan Vibes Luar Negeri, Bisa Selfie Sepuasnya

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:25 WIB
5 Spot Foto Instagramable di Jakarta dengan Vibes Luar Negeri, Bisa Selfie Sepuasnya
Pantjoran PIK di Jakarta Utara. (Foto: highend-magazine.com)
JAKARTA kota besar yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi dengan panorama yang begitu memikat.

Beragam lokasi yang estetik dan instagramable juga ada di sini, bahkan mengusung konsep yang kreatif seperti liburan ke luar negeri. Salah satunya Pantjoran PIK dengan suasana khas Chinatown, ada juga Okuzono dengan vibes ala Jepang, dan sebagainya.

Letaknya yang strategis, jadi cocok banget untuk dikunjungi bersama keluarga maupun sahabat. Berikut lima tempat foto instagramable di Jakarta, yang telah melansir dari sumber.

BACA JUGA:

10 Tempat Wisata Bandung Barat Paling Populer, Cocok buat Liburan Natal dan Tahun Baru 

1. South Quarter Dome

Terletak di Jalan R.A. Kartini No. Kav. 8, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, lokasi ini menawarkan sebuah bangunan semi outdoor yang didesain dengan menggunakan kaca pada bagian atapnya, seperti vibes liburan di Singapura.

Tidak hanya itu, di sekitar gedung ini terdapat berbagai tenant F&B dan supermarket, serta kolam ikan koi. Buka dari pukul 10.00 - 20.00 WIB.

 Ilustrasi

Chillax Sudirman

2. Chillax Sudirman

Mengusung konsep restoran terbuka, tempat ini cocok untuk hunting foto dan nongkrong bareng bestie, sambil menikmati beragam makanan dan minuman. Terdapat juga berbagai tenant-tenant ternama hingga pemandangan gedung-gedung tinggi, yang menciptakan suasana seperti di Eropa yang instagenic.

 BACA JUGA:

Letaknya di Jalan Jenderal Sudirman KAV 23, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.Tempat ini buka mulai dari pukul 10.00 - 22.00 WIB.

3. Pantjoran PIK

Berlokasi di sekitar Pantai Indah Kapuk 2, Kamal Muara, Jakarta Timur, tempat ini pada pukul 07.00 - 23.00 WIB. Anda akan merasakan suasana seperti Chinatown di Tiongkok, sambil menikmati kuliner yang enak dan beragam. Pasalnya nama Pantjoran ini terinspirasi dari pancuran air, dengan arsitekturnya seperti di Kota Zhangzhou di Provinsi Fujian, Tiongkok.

 Ilustrasi

Pantjoran PIK

4. Okuzono Japanese Dining

Restoran ini mengusung konsep khas Jepang dengan sentuhan warna kayu coklat di setiap sudutnya. Anda dapat menikmati menu makanan ala Jepang, seperti sushi, udon, donburi, dan lainnya, yang harganya mulai dari Rp38.000 - Rp500.000. Berlokasi di Jalan Suryo No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat ini buka setiap hari dari pukul 11.00 - 23.00 WIB.

