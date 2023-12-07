10 Tempat Wisata Bandung Barat Paling Populer, Cocok buat Liburan Natal dan Tahun Baru

10 TEMPAT wisata Bandung Barat paling populer ini bisa menjadi pilihan untuk liburan akhir tahun. Bandung dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak wisata, salah satunya Bandung Barat.

Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai daerah berkunjung ke Bandung Barat untuk menghabiskan waktu berlibur. Nah, apa saja ya tempat wisata di Bandung Barat yang menarik? Berikut ulasannya;

1. Gunung Tangkuban Perahu

Kisah Dayang Sumbi dan Sangkuriang sangat lekat dengan Gunung Tangkuban Perahu. Tempat wisata alam yang satu ini menyuguhkan pemandangan pegunungan yang indah dipadukan dengan kawah yang menakjubkan.

Lokasi: Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sanghyang Kenit (Foto: dok. Sanghyang Kenit)

2. Sanghyang Kenit

Sanghyang Kenit merupakan sungai yang penuh dengan bebatuan cadas berwarna coklat. Aliran air yang tenang membuat tempat wisata ini seringkali digunakan oleh wisatawan untuk berenang. Lokasi: Kampung Cisameng, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

3. Gunung Putri

Para pencinta hiking tentu sayang sekali jika melewatkan wisata Gunung Putri. Gunung dengan ketinggian 1.587 mdpl sangat cocok untuk pendaki pemula karena untuk mencapai puncak hanya membutuhkan waktu 30 menit. Lokasi: Jalan Gunung Putri, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

4. Gunung Bendera Padalarang

Masih tentang hiking, selain Gunung Putri Anda juga bisa mencoba mendaki ke Gunung Bendera Padalarang. Gunung ini memiliki ketinggian 1.403 mdpl dengan pemandangan yang indah. Lokasi: Kampung Pojok Desa, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Curug Bugbrug (Foto: Msr Flora)

5. Curug Bugbrug

Curug atau air terjun menjadi salah satu tempat wisata alam yang mudah dijumpai di Bandung. Seperti contohnya Curug Bugbrug yang ada di daerah Cisarua.

Curug dengan ketinggian 50 meter ini memiliki panorama yang indah. Tidak hanya itu saja, udara di sekitar Curug Bugbrug juga sejuk. Lokasi: Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.