HOME WOMEN TRAVEL

Cari Predator Pembunuh Anjingnya di Hutan, Pria Gaek Tewas Diserang Harimau

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:00 WIB
Cari Predator Pembunuh Anjingnya di Hutan, Pria Gaek Tewas Diserang Harimau
Harimau siberia (Youtube CGTN)
SEORANG pensiunan tewas diserang seekor harimau siberia. Kejadian ini terjadi saat pria tua itu mengikuti jejak predator yang sudah membunuh dan menyeret anjing peliharaannya di hutan dan bertemu harimau.

Serangan hewan mematikan itu dilaporkan terjadi pada Senin di dekat Desa Obor di wilayah terpencil Khabarovsk, Rusia.

Berdasarkan postingan Telegram dari Amur Tiger Center, harimau tersebut memangsa anjing milik seorang penduduk desa berusia 76 tahun. Pria itu diidentifikasi oleh seorang kenalannya sebagai paman, Vitya.

Vitya saat itu marah karena anjingnya sudah mati diserang binatang buas, lalu mencari predator tersebut dengan jarak yang cukup jauh.

Halaman:
1 2 3
      
