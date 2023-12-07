Mengenang Tragedi Aloha Airlines 243, Meledak di Udara dan Terbang dengan Atap Terbuka

SUDAH 35 tahun berlalu, tapi tragedi pesawat Aloha Airlines masih dikenang sebagai salah satu kecelakaan penerbangan paling mengerikan.

Pesawat Boeing 737 yang membawa 100 penumpang dan lima kru itu meledak dalam penerbangan dari Bandara Hilo menuju Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Peristiwa terjadi pada 28 April 1988. Setelah 20 menit lepas landas atau saat pesawat mencapai ketinggian 7,3 kilometer, tiba-tiba muncul ledakan yang merobek langit-langit pesawat. Dalam keadaan mencekam, pilot Kapten Robert Schornstheimer dapat melihat langit biru secara langsung di kokpit karena atapnya menganga.

Seorang pramugari Clarabelle Lansing yang kala itu berusia 58 tahun tersedot ke luar pesawat dan mayatnya tak pernah ditemukan meski sudah dicari. Awak kabin lain, Michelle Honda dan Jane Sato-Tomita terluka parah saat berjuang mempertahankan diri melawan angin kencang dan reruntuhan puing pesawat.