Ada Shaun the Sheep, Liburan Keluarga di Dairyland Farm Theme Park Makin Seru!

EVENT Shaun the Sheep Journey to Dairyland Farm Theme Park yang digelar dari Desember 2023 hingga Februari 2024 bisa menambah keseruan liburan keluarga di Dairyland Farm Theme Park, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Dairyland Farm Theme Park yang dikenal sebagai destinasi wisata favorit keluarga di Puncak menjalin kolaborasi istimewa dengan MNC Licensing untuk menyelenggarakan event Shaun The Sheep.

MNC Licensing merupakan pemegang lisensi resmi beberapa karakter yang cukup dikenal di masyarakat diantaranya adalah Animasi Kiko, BIMA S, Si Entong, Zana, Titus, Shaun The Sheep dan Upin & Ipin.

MNC Licensing merupakan anak usaha dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) dan dikenal sebagai pemegang lisensi beragam karakter animasi dari karakter Internasional hingga karakter lokal yang tayangannya masih dapat disaksikan pada saluran tayang milik MNC.

Karakter Shaun The Sheep yang hadir di Dairyland Farm Theme Park Puncak ini merupakan event pertama dan satu-satunya event kolaborasi Shaun The Sheep dengan theme park di Indonesia. Kolaborasi ini menandai langkah besar dalam menyajikan hiburan berkualitas tinggi dan pengalaman liburan yang unik di Indonesia.