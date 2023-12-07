Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tujuan MNC Licensing Hadirkan Shaun the Sheep di Dairyland Farm Theme Park Puncak

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |17:25 WIB
Tujuan MNC Licensing Hadirkan Shaun the Sheep di Dairyland Farm Theme Park Puncak
Shaun the Sheep Journey to Dairyland Farm Theme Park, Puncak, Bogor. (Foto: MPI/Rifqi)
A
A
A

JIKA Anda berkunjung ke Dairyland Farm Theme Park, Puncak, Bogor, Jawa Barat pastikan untuk menikmati sajian Shaun the Sheep Journey. Acara yang dihadirkan MNC Licensing berlangsung dari Desember 2023 hingga Februari 2024.

Shaun the Sheep Journey to Dairyland Farm Theme Park merupakan hasil kolaborasi istimewa MNC Licensing dengan Dairyland Farm Theme Park.

Sebagai destinasi liburan keluarga di Puncak Bogor, Dairyland Farm Theme Park berkomitmen untuk memberikan pengalaman tak terlupakan dan berkualitas tinggi kepada pengunjungnya.

 BACA JUGA:

MNC Licensing Sales Dept Head, Trianto Rahardjo, menjelaskan tujuan digelarnya event Shaun the Sheep di Cimory Dairyland Puncak. Event itu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengenal karakter Shaun the Sheep.

"Yang pasti, tujuan kami (menggelar acara) agar masyarakat Indonesia lebih mengenal karakter Shaun the Sheep dan juga lebih mencintai karakter Shaun the Sheep," ujar Trianto.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement