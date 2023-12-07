Tujuan MNC Licensing Hadirkan Shaun the Sheep di Dairyland Farm Theme Park Puncak

JIKA Anda berkunjung ke Dairyland Farm Theme Park, Puncak, Bogor, Jawa Barat pastikan untuk menikmati sajian Shaun the Sheep Journey. Acara yang dihadirkan MNC Licensing berlangsung dari Desember 2023 hingga Februari 2024.

Shaun the Sheep Journey to Dairyland Farm Theme Park merupakan hasil kolaborasi istimewa MNC Licensing dengan Dairyland Farm Theme Park.

Sebagai destinasi liburan keluarga di Puncak Bogor, Dairyland Farm Theme Park berkomitmen untuk memberikan pengalaman tak terlupakan dan berkualitas tinggi kepada pengunjungnya.

BACA JUGA:

MNC Licensing Sales Dept Head, Trianto Rahardjo, menjelaskan tujuan digelarnya event Shaun the Sheep di Cimory Dairyland Puncak. Event itu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengenal karakter Shaun the Sheep.

"Yang pasti, tujuan kami (menggelar acara) agar masyarakat Indonesia lebih mengenal karakter Shaun the Sheep dan juga lebih mencintai karakter Shaun the Sheep," ujar Trianto.