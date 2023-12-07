Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Naik Ojol Bonceng 3 Tanpa Helm di Bali Bikin Geram Warganet

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:03 WIB
Viral Bule Naik Ojol Bonceng 3 Tanpa Helm di Bali Bikin Geram Warganet
Viral bule naik ojek online bonceng tiga tanpa helm di Bali (Foto: X/anamazingbali)
BALI menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa, maka tak heran banyak yang ingin kembali datang kembali untuk melepas penat.

Belakangan ini juga media sosial heboh karena tingkah dari warga negara asing (WNA) atau bule yang menjadi sorotan. Pasalnya, bule tersebut terlihat bonceng tiga saat menaiki ojek online (ojol).

Dikutip dari akun X @anamazingbali, memperlihatkan dua sepeda motor ojek online yang membonceng tiga penumpang bule. Bahkan, bule tersebut tidak menggunakan helm ketika menaiki motor tersebut.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

“Jika Anda menyukai Bali dan ingin menikmati perjalanan Anda di Bali, jangan lakukan ini. Ojek hanya untuk satu penumpang dan mohon memakai helm,” tulis akun tersebut.

Lebih lanjut, terlihat bahwa sang pengendara motor menggunakan atribut dari salah satu perusahaan ojek online di Indonesia.

Diduga mereka menerima tumpangan lebih dari satu penumpang karena tidak dapat menolak tawaran dari aplikasi yang dapat membuat rating pengemudi ojek online tersebut menurun.

