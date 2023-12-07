Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selalu Overthinking karena Budget Liburan? Ini Solusinya!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:07 WIB
Selalu Overthinking karena Budget Liburan? Ini Solusinya!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
MUSIM liburan sebentar lagi nih. Nah, saat ingin liburan, perencanaan budget menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini bertujuan agar saat liburan nanti budget yang Anda miliki tidak membengkak atau bisa dibilang Anda tetap bisa menghemat saat liburan nanti.

Berkaitan dengan hal tersebut, supaya budget liburan menjadi hemat atau tidak membengkak, Anda bisa memanfaatkan promo Kredivo yang bekerja sama dengan Mister Aladin.

Bersama Kredivo, Anda bisa hemat s.d Rp100.000 untuk memesan beragam kebutuhan liburan di Mister Aladin seperti hotel, tiket kereta, pesawat, tur, dan aktivitas.

Bersama aplikasi paylater seperti Kredivo, Anda bisa booking liburan duluan dan bayarnya belakangan. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan limit hingga jutaan rupiah! Jadi, buat yang belum punya, segera download dan daftar, ya.

