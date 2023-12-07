Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kuliner Unik di Indramayu, Mi Ayam Disajikan dalam Batok Kelapa Muda

Andrian Supendi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |22:58 WIB
Kuliner Unik di Indramayu, Mi Ayam Disajikan dalam Batok Kelapa Muda
Mi ayam dalam batok kelapa di Indramayu (Foto: MPI/Andrian Supendi)
A
A
A

MI ayam salah satu kuliner populer Indonesia. Penjual mi ayam ada di mana-mana di setiap daerah terutama di Pulau Jawa.

Pada umumnya, mi ayam disajikan kepada pelanggan menggunakan mangkuk. Namun, ada yang berbeda di kedai Mie Ayam Kelapa Muda Wong Waled, yang berlokasi di Jalan Cimanuk Barat, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Di kedai sederhana ini, satu porsi mi ayam disajikan dengan batok kelapa muda, lengkap dengan kuah dan daging kelapa muda.

Selain keunikan dari penyajiannya, rasanya pun berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Mi ayam kelapa muda ini memiliki rasa gurih dan sedikit asam dari daging kelapanya.

 BACA JUGA:

Terlebih, jika diberi sedikit sambal dan bumbu tambahan, lidah anda akan dimanjakan dengan berbagai cita rasa dan aroma yang begitu sedap.

Seperti yang dikatakan Panji (32), salah satu pelanggan Mie Ayam Kelapa Muda Wong Waled, menurutnya mie ayam di tempat tersebut berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Selain dari segi tampilan penyajiannya, daging buah kelapa muda yang dijadikan mangkuk pun bisa dimakan.

 Ilustrasi

"Saya sering ke sini. Di sini tuh cara penyajiannya beda dengan yang lain, ditambah mangkuknya dari kelapa yang baru dan bisa dimakan juga, unik lah," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (7/12/2023).

Tak hanya itu, lanjut Panji, saat menyantap mie ayam kelapa, terdapat aroma kelapa muda yang perpaduan dengan rasa gurih dari kuah mie ayam tersebut.

 BACA JUGA:

"Saya pesan mie ayam kelapa, rasanya enak, ada sedikit aroma kelapanya juga. Terus kelapanya dari degan (kelapa muda), jadi gak keras, rasa mie ayamnya gak hilang, jadi rasa kelapa sama mie ayamnya sangat menyatu," ungkap dia.

Sementara pemilik kedai Mie Ayam Kelapa Wong Waled, Mahfudin (38) menuturkan, mie ayam di tempatnya berjualan berbeda dengan mie ayam di tempat lain.

 Ilustrasi

"Kalau di sini tuh tampilannya yang bikin beda, mangkuknya pakai kelapa muda. Terus daging kelapanya itu bisa dimakan dengan mie ayamnya," tutur dia.

Dalam satu buah kelapa, Mahfudin mengatakan, daging dan air dari kelapanya dapat dinikmati oleh para pengunjung.

 BACA JUGA:

"Air kelapanya gak dibuang, melainkan disajikan buat minumnya konsumen. Jadi satu kelapa itu gak dibuang, semua bisa dimakan, kecuali batoknya. Rasanya beda juga, ada gurih ditambah campuran kelapa yang bikin sedap," kata dia.

Halaman:
1 2
      
