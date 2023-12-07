Nikmat dan Segar! Inilah Resep Rahasia Minuman Cokelat Ala Cafe Kekinian

RESEP minuman cokelat dapat menjadi penyelamat dikala haus melanda, tapi kamu lagi nggak pengen minum air putih. Terlebih, cokelat juga dipercaya dapat meningkatkan mood baik seseorang.

Es cokelat dapat diandalkan untuk membangkitkan semangat setelah lelah beraktivitas. Terdapat beragam menu es cokelat di kafe-kafe yang banyak digemari orang. Kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan mengkreasikan topping di atasnya sehingga nggak kalah lezat dari yang di kafe.

Berikut beberapa resep es cokelat ala cafe yang bisa kamu buat sendiri di rumah.

Resep Es Cokelat Ala Cafe Kekinian

1. Chocolate Banana Smoothie

Bahan-bahan:

- 3 sdm cokelat bubuk

- 1 buah pisang

- 1 sdm gula halus

- Es batu

- 300 ml susu kedelai

- Whipped cream

Cara Membuat:

- Siapkan blender.

- Masukkan pisang, es batu, susu kedelai, gula, dan cokelat bubuk. Blender hingga halus.

- Tuangkan ke gelas saji, beri whipped cream di bagian atasnya.

2. Peppermint White Chocolate

Bahan-bahan:

- 8 ons cokelat putih, potong kecil-kecil

- 4 cangkir kecil susu full cream

- 1 sdt vanilli

- ½ sdt ekstrak peppermint

Cara Membuat:

- Lelehkan cokelat di dalam panci, tambahkan susu.

- Tambahkan peppermint dan vanilli, aduk sampai rata, sajikan.

- Kamu bisa mempermanis penampilan dengan menambahkan daun mint di bagian atas.