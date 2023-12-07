Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apa Betul Nasi Goreng Makanan Asli Indonesia?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:34 WIB
Apa Betul Nasi Goreng Makanan Asli Indonesia?
Nasi Goreng. (Foto: Pinterest)
A
A
A

BELAKANGAN ini viral di jagat maya perihal Malaysia yang menyebut nasi goreng adalah salah satu makanan khas klasik dari negaranya. 

Hal ini bermula dari video wawancara antara media di Malaysia dengan pembalap MotoGP, Fabio Quartararo.

Dalam video viral di TikTok yang diunggah akun @skyegpid, terdengar awalnya sang reporter membacakan salah satu pertanyaan dari seorang netizen terpilih, tentang apa makanan Malaysia favorit dari seorang Fabio.

Pembalap MotoGP dari tim Monster Energy Yamaha tersebut mengatakan, ia tidak mengetahui namanya, sehingga tak bisa menyebutkan nama hidangan tersebut.

“Apa makanan Malaysia favorit Anda,” tanya sang reporter.

Fabio kemudian bertanya kembali kepada sang reporter, apakah sang reporter bisa merekomendasikan hidangan yang lezat untuknya. 

“Anda punya saran tidak? Saya tidak terlalu tahu nama-namanya,” jawab Fabio.

Sang reporter kemudian menyebut nasi goreng, yang ia sebut sebagai salah satu makanan klasik Malaysia. “Nasi goreng adalah makanan klasik Malaysia,” kata sang pewawancara.

Mendengar pertanyaan sang reporter, pembalap yang dijuluki El Diablo tersebut langsung menyanggahnya dengan menyatakan kalau Nasi Goreng adalah makanan khas dari Indonesia.

“Tapi itu (nasi goreng) dari Indonesia kan,” sanggah Fabio.

Lantas, sebenernya, bagaimana sejarah dan asal-usul nasi goreng sendiri? Apa benar makanan favorit sejuta umat ini memang benar-benar asli dari Indonesia? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Kamis, (7/12/2023).

Nasi goreng ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu lho, tepatnya yakni sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Namun jika Anda menyangka nasi goreng benar-benar berasal dari Indonesia, maka Anda keliru. 

Meski bukan juga dari negara Malaysia, nasi goreng ternyata merupakan salah satu budaya yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa saat bermigrasi ke Indonesia dulu. Resep nasi goreng pertama disebut-sebut berasal dari kota Yangzhou yang berada di provinsi Jiansu. Dari Kota inilah kemudian populer sebutan nasi goreng Yang Chou yang tidak lain adalah nasi goreng ala oriental.

Nasi goreng merupakan makanan tradisional masyarakat Tionghoa yang memanfaatkan nasi yang sudah dingin. Ide memasak nasi goreng dimulai dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka mengkonsumsi makanan dingin. 

Oleh sebab itu, mereka mencoba memasak kembali nasi yang sudah dingin dengan memasukkan beberapa bumbu, agar terasa lebih nikmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/298/3105308/prabowo_suka_nasi_goreng_kambing_dan_ayam_buatan_megawati_ini_resepnya-FOBh_large.jpg
Prabowo Suka Nasi Goreng Kambing dan Ayam Buatan Megawati, Ini Resepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/298/2992604/mencicipi-rasanya-nasi-kebuli-dengan-cita-rasa-nusantara-GOyfRimvnp.jpg
Mencicipi Rasanya Nasi Kebuli dengan Cita Rasa Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/298/2946442/ajaib-ada-nasi-goreng-setengah-kilo-di-platinum-resto-cafe-NCKJWrsn3e.jpeg
Ajaib, Ada Nasi Goreng Setengah Kilo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/298/2932971/malaysia-sebut-nasi-goreng-makanan-klasiknya-pembalap-fabio-quartararo-langsung-protes-rWTbiNbc0c.jpg
Malaysia Sebut Nasi Goreng Makanan Klasiknya, Pembalap MotoGP Fabio Quartararo Langsung Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/298/2915167/mengenal-sindrom-nasi-goreng-yang-lagi-populer-di-tiktok-HRzoxX1qu3.jpg
Mengenal Sindrom Nasi Goreng yang Lagi Populer di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/298/2913774/resep-nasi-goreng-matcha-spesial-menu-berbeda-yang-menggugah-selera-L8YGwqUEOI.jpg
Resep Nasi Goreng Matcha Spesial, Menu Berbeda yang Menggugah Selera
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement