Lagi Batuk dan Flu? Coba Hindari 5 Makanan Ini agar Cepat Sembuh

SEIRING dengan sudah masuknya musim hujan, belakangan ini banyak orang yang sakit batuk dan flu. Terlebih saat ini juga tengah merebak penyakit pneumonia.

Jika Anda termasuk yang sekarang sedang batuk dan flu, apalagi merasa tak kunjung sembuh. Selain istirahat dan minum obat, tentunya juga wajib mengonsumsi makanan yang tepat, alias jangan sampai salah makan yang malah bisa memperburuk kondisi kesehatan.

Saat sedang batuk dan pilek, mengutip Pristyn Care, Kamis (7/12/2023) cobalah untuk menghindari lima makanan ini, agar bisa cepat sembuh.

1. Gorengan: Karena cenderung membuat kondisi batuk semakin parah. Asam lemak dari mentega, lemak hewani, dan asam lemak omega-6 dapat membuat tubuh memproduksi lebih banyak lendir.

2. Makanan padat Histamin: Contohnya seperti alpukat, jamur, stroberi, buah-buahan kering, alkohol, yogurt, cuka, dan makanan fermentasi. Histamin diproduksi oleh tubuh untuk membuang partikel berbahaya, termasuk alergen.

(Foto: Freepik)

Bahan kimia ini bekerja dengan cara memicu tubuh untuk membuat lebih banyak lendir. Ini membuat hidung jadi tambah meler atau tersumbat.