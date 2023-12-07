Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Manfaat Buah Nangka bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:58 WIB
Manfaat Buah Nangka bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui
Manfaat nangka bagi kesehatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

MANFAAT buah nangka bagi kesehatan yang jarang diketaui perlu diketahui. Nangka termasuk ke dalam suku Moraceae. Nama ilmiahnya adalah Artocarpus heterophyllus. Dalam bahasa Inggris, nangka dikenal sebagai jackfruit.

Buah nangka memiliki rasa manis yang khas. Buah ini juga bisa diolah dengan berbagai macam. Di Sumatra, terutama di Minangkabau, dikenal masakan gulai cubadak (gulai nangka), di mana buah nangka ini bisa diolah sebagai bahan sayuran.

Selain itu, buah nangka juga bisa lho kamu jadikan salah satu bahan es campur karena wangi Nangka yang khas membuat santapan es campur menjadi semakin segar. Memang nangka bisa diolah dengan berbagai macam.

Mengutip dari berbagai sumber pada Kamis (7/12/2023) berikut manfaat buah nangka bagi kesehatan yang jarang diketahui.

Buah nangka

1. Memperbaiki Sistem Pencernaan

Nangka memiliki getah yang berfungsi untuk mengeluarkan racun pada sistem pencernaan kita. Pasalnya, nangka mengandung serat, di mana hal itu terapat dalam mstudi dalam Nutrition and Functional Foods in Boosting Digestion, Metabolism and Immune Health, nangka merupakan buah mengandung serat yang lumayan tinggi. Sehingga kandungan serat tersebut bisa membantu pergerakan usus sehingga BAB pun lancar.

2. Menjaga Fungsi Penglihatan Tetap Baik

Karena buah Nangka mengangung vitamin A yang bisa mempertahankan kesehatan mata. Vitamin A juga bisa menolong kita untuk menghambat keadaan mata seperti rabun senja serta menjaga pandangan agar tetap tajam.

Halaman:
1 2
      
