Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Cut Tari yang Semakin Awet Muda, Ada yang Mirip Audrey Hepburn

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |18:30 WIB
4 Potret Cut Tari yang Semakin Awet Muda, Ada yang Mirip Audrey Hepburn
Potret cantik Cut Tari, (Foto: Instagram @cuttaryofficial)
A
A
A

PRESENTER terkenal dan cantik, Cut Tari sudah cukup lama tidak aktif muncul di layar kaca dan di dunia hiburan Indonesia. Tak heran, ketika belum lama ini dirinya mengunggah potret hasil pemotretan dirinya, para netizen pun terheran-heran.

Pasalnya tampilan Cut Tari kini semakin terlihat awet muda dan semakin segar, padahal presenter infotainment top itu sudah memiliki anak remaja loh! Pesona kecantikan wanita keturunan Aceh tersebut memang tak perlu diragukan lagi. Meski sudah berusia 46 tahun, dirinya kini tampil lebih stylish dan tampak jauh lebih muda dibandingkan usianya.

Penasaran bagimana potret terbaru dari Cut Tari? Yuk intip potret terbarunya, dihimpun dari akun Instagram @cuttaryofficial, Kamis (7/12/2023)

1. Mirip Audrey Hepburn: Cut Tari belum lama ini melakukan sesi photoshoot dengan salah satu fotografer ternama Indonesia. Di sini Tari didandani, disulap mirip aktris Hollywood legendaris, Audrey Hepburn.

(Foto: Instagram @riomotret)

Tari mengenakan dress hitam dan evening gloves sepergelangan tangan warna hitam, dengan rambut coklatnya yang di ponytail tinggi. Membuat tampilannya semakin klasik layaknya wanita Eropa.

2. Pose centil topang dagu: Pesona kecantikan Cut Tari tak lekang oleh waktu, di foto ini dirinya berpose sambil menopang dagu dan tersenyum. Jari lentiknya menghiasi parasnya yang menawan. 

 

Disempurnakan dengan anting berlian berukuran big size, dan pita peach emas di rambun bun nya membuat tampilannya semakin anggun dan berkelas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement