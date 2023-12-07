4 Potret Cut Tari yang Semakin Awet Muda, Ada yang Mirip Audrey Hepburn

PRESENTER terkenal dan cantik, Cut Tari sudah cukup lama tidak aktif muncul di layar kaca dan di dunia hiburan Indonesia. Tak heran, ketika belum lama ini dirinya mengunggah potret hasil pemotretan dirinya, para netizen pun terheran-heran.

Pasalnya tampilan Cut Tari kini semakin terlihat awet muda dan semakin segar, padahal presenter infotainment top itu sudah memiliki anak remaja loh! Pesona kecantikan wanita keturunan Aceh tersebut memang tak perlu diragukan lagi. Meski sudah berusia 46 tahun, dirinya kini tampil lebih stylish dan tampak jauh lebih muda dibandingkan usianya.

Penasaran bagimana potret terbaru dari Cut Tari? Yuk intip potret terbarunya, dihimpun dari akun Instagram @cuttaryofficial, Kamis (7/12/2023)

1. Mirip Audrey Hepburn: Cut Tari belum lama ini melakukan sesi photoshoot dengan salah satu fotografer ternama Indonesia. Di sini Tari didandani, disulap mirip aktris Hollywood legendaris, Audrey Hepburn.

(Foto: Instagram @riomotret)

Tari mengenakan dress hitam dan evening gloves sepergelangan tangan warna hitam, dengan rambut coklatnya yang di ponytail tinggi. Membuat tampilannya semakin klasik layaknya wanita Eropa.

2. Pose centil topang dagu: Pesona kecantikan Cut Tari tak lekang oleh waktu, di foto ini dirinya berpose sambil menopang dagu dan tersenyum. Jari lentiknya menghiasi parasnya yang menawan.

Disempurnakan dengan anting berlian berukuran big size, dan pita peach emas di rambun bun nya membuat tampilannya semakin anggun dan berkelas.