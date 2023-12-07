Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Outfit Manggung, Joko Sinyo Runner Up Trending Star: Lebih Suka Style Sederhana

Lidia Pratama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:30 WIB
Outfit Manggung, Joko Sinyo Runner Up Trending Star: Lebih Suka Style Sederhana
Joko Sinyo, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

PENYANYI Djoko Ahmad Pratomo atau yang akrab disapa Joko Sinyo. Selain penyanyi ia sekaligus perwira Badan Keamanan Laut yang telah melewati perjalanan panjang untuk mewujudkan mimpinya. Ia baru-baru ini berhasil menjadi juara dua dalam ajang Trending Star 2023.

Melalui wawancara eksklusif dengan Okezone baru-baru ini, Joko Sinyo membagikan cerita menarik tentang perubahan kehidupannya, kini mulai berkarir juga penyanyi.

"Aku percaya bahwa kehidupan ini memberikan kita banyak peluang, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku selalu bermimpi untuk berkontribusi menjadi penyanyi dan sekarang sudah terwujud,” kata Joko saat ditemui Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

(Foto: Instagram @djokosinyo) 

Tidak mudah bagi Joko Sinyo untuk menjalani dua profesi yang berbeda tersebut. Salah satunya, perihal perubahan gaya berpakaian, mengingat sosoknya sebagai perwira yang terbiasa memakai baju kerja yang formal.

"Aku kalau soal pakaian sehari-hari seperti biasa, pakai jaket dipadukan inner sepert kaus atau kemeja. Tapi sekarang, karena terjun ke dunia musik mungkin bakal banyak perubahan nantinya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/194/3140910/hailey_bieber_dan_justin_bieber-m2To_large.jpg
Hailey Tampil Perdana di Cover Majalah Vogue, Justin Bieber Malah Beri Komentar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992198/5-gaya-ide-outfit-lebaran-ala-al-ghazali-simpel-tapi-ganteng-xvLk1fwTHw.jpg
5 Gaya Ide Outfit Lebaran ala Al Ghazali, Simpel tapi Ganteng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2989791/gaya-fesyen-mewah-kim-ji-won-di-drakor-queen-of-tears-bikin-dompet-umr-menangis-CxRSC2dFa9.jpg
Gaya Fesyen Mewah Kim Ji Won di Drakor Queen of Tears, Bikin Dompet UMR Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/194/2981941/viral-dihujat-karena-pakai-kaus-john-mayer-di-konser-taylor-swift-ini-kata-rian-dmasiv-CniOBmehQm.jpg
Viral Dihujat karena Pakai Kaus John Mayer di Konser Taylor Swift, Ini Kata Rian DMasiv
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/194/2981810/potret-gaya-robert-downey-jr-yang-akhirnya-menang-piala-oscar-GwUd4ALgWp.jpg
Potret Gaya Robert Downey Jr yang Akhirnya Menang Piala Oscar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement