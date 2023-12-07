Outfit Manggung, Joko Sinyo Runner Up Trending Star: Lebih Suka Style Sederhana

PENYANYI Djoko Ahmad Pratomo atau yang akrab disapa Joko Sinyo. Selain penyanyi ia sekaligus perwira Badan Keamanan Laut yang telah melewati perjalanan panjang untuk mewujudkan mimpinya. Ia baru-baru ini berhasil menjadi juara dua dalam ajang Trending Star 2023.

Melalui wawancara eksklusif dengan Okezone baru-baru ini, Joko Sinyo membagikan cerita menarik tentang perubahan kehidupannya, kini mulai berkarir juga penyanyi.

"Aku percaya bahwa kehidupan ini memberikan kita banyak peluang, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku selalu bermimpi untuk berkontribusi menjadi penyanyi dan sekarang sudah terwujud,” kata Joko saat ditemui Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

(Foto: Instagram @djokosinyo)

Tidak mudah bagi Joko Sinyo untuk menjalani dua profesi yang berbeda tersebut. Salah satunya, perihal perubahan gaya berpakaian, mengingat sosoknya sebagai perwira yang terbiasa memakai baju kerja yang formal.

"Aku kalau soal pakaian sehari-hari seperti biasa, pakai jaket dipadukan inner sepert kaus atau kemeja. Tapi sekarang, karena terjun ke dunia musik mungkin bakal banyak perubahan nantinya," lanjutnya.