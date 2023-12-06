Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inikah Arti Mimpi Melihat Anggota Keluarga Meninggal?

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:15 WIB
Inikah Arti Mimpi Melihat Anggota Keluarga Meninggal?
Arti mimpi melihat anggota keluarga meninggal, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

MASING-masing orang pada umumnya menghabiskan sekitar dua jam setiap malam untuk bermimpi. Nah, mimpi ini biasanya terjadi pada bagian dari siklus tidur manusia.

Meski pun tujuan dan makna di balik mimpi tidak bisa sepenuhnya dipahami, teori dasarnya adalah bahwa mimpi membantu untuk memproses dan memahami emosi diri sendiri.

Salah satu mimpi yang paling familiar dialami banyak orang, adalah mimpi melihat anggota keluarga sendiri meninggal dunia. Jika Anda pernah mengalaminya, pasti saat terbangun selain merasa takut mimpi tersebut bisa jadi kenyataan dalam waktu dekat, juga jadi bertanya-tanya sebetulnya apa artinya jika bermimpi ada anggota keluarga meninggal.

Dilansir dari Verywellmind, Kamis (7/12/2023) disebutkan bahwa wajar saja kalau pernah bermimpi tentang kematian anggota keluarga, mimpi ini biasanya berpusat pada seseorang yang dekat dengan kita, makanya dalam mimpi kondisi tersebut dialami oelh anggota keluarga atau teman dekat.

Itu karena lumrahnya sebagian besar karena adanya kekhawatiran tiap orang, tentang kehilangan berasal dari hubungan terdekat kita, dan anggota keluarga adalah orang-orang yang ada dalam pikiran kita, dan yang sangat kita rasakan.

