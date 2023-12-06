Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 7 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi zodiak Libra, (Foto: Unsplash)
A
A
A

RAMALAN zodiak 7 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dihimpun dari New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dari Sally Brompton, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Libra dan Scorpio pada Kamis 7 Desember 2023.

Ramalan Zodiak Libra 7 Desember 2023

Para Libra punya beberapa hal untuk dikeluhkan hari ini. Tapi sayang sekali jika seharian ini dihabiskan dengan membuang-buang waktu dan energi untuk hal-hal yang mungkin sebetulnya ada di luar kemampuan Anda.

Jangan terus-terusan mengeluh, tak ada salahnya bersikaplah seolah-olah segala sesuatu di hidupmu hari ini berjalan lancar dan Anda adalah orang paling bahagia.

Ramalan Zodiak Scorpio 7 Desember 2023

Hari ini para Scorpio merasa dirinya sudah mengambil satu atau dua atau tiga risiko, yang ke depannya bisa menghasilkan hasil yang akan besar. Jika memang yakin, silakan saja untuk mengikuti firasat diri sendiri, tetapi jangan menyesal dan mengutuk apa yang Anda lakukan jika hal ini ternyata salah.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement