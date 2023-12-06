Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Mengenal Profesi CRM yang Mulai Diminati Gen Z

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:14 WIB
Podcast Aksi Nyata: Mengenal Profesi CRM yang Mulai Diminati Gen Z
Rakhmat Aulia, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

SEIRING berkembangnya zaman dan teknologi, belakangan mulai bermunculan profesi-profesi baru di dunia kerja. Salah satu yang sempat mencuri perhatian Gen Z adalah, profesi yang disebut Customer Relationship Management (CRM).

Profesi CRM mulai digandrungi lantaran ranah kerjanya yang berkaitan erat dengan media sosial. Tak pelak bila profesi tersebut kini menjadi incaran Gen Z yang notabennya sangat aktif di media sosial.

Lantas apa saja jobdesk yang harus dilakukan oleh para CRM? Rakhmat Aulia selaku Account Executive, mengatakan tugas CRM sejatinya mirip dengan Account Executive (AE). Mereka akan berhubungan langsung dengan para client.

 BACA JUGA:

"AE dan CRM sebetulnya mirip-mirip, tugas mereka membangun relation dan chemistry dengan client. Makanya CRM itu sangat berpengaruh terhadap profesi AE dan sales secara general," kata Rakhmat Aulia di siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (6/12/2023)

Secara rinci Aulia menjelaskan, tugas penting CRM lainnya adalah memastikan suatu perusahaan atau client mampu meningkatkan engagement dari para customer. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan bersosial media yang memumpuni agar produk dapat terjual sesuai target.

"CRM itu harus aktif di sosial media, sehingga mereka bisa menganalisa audience, atau bahkan mengenal brand-brand baru yang sebelumnya terjangkau,” katanya

Halaman:
1 2
      
