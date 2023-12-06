Tips Jadi CRM, Profesi yang Cocok Buat Gen Z dan Millennial

GENERASI Z dan Millennial kini punya pilihan profesi baru yang menarik untuk dijajal di dunia kerja. Profesi tersebut dikenal dengan istilah CRM atau Customer Relationship Management.

Profesi CRM dinilai cocok buat Gen Z dan Millennial yang aktif dan familiar dengan dunia digital, khususnya media sosial. Namun, kira-kira apa saja skill dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi seorang CRM?

Rakhmat Aulia selaku Account Executive mengatakan, bekal utama menjadi CRM adalah memiliki kepribadian yang percaya diri.

"Paling penting itu harus percaya diri, kira-kira kita berhasil enggak 'jual diri' kita ke client hingga mereka memberikan kepercayaannya,” ungkap Rakhmat Aulia dalam siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (6/12/2023)

“Selain itu, kita juga harus bisa menjaga hubungan baik karena terkadang cara terbaik untuk mendekati client itu mereka perlu dientertain. Kayak diajak hangout, jadi enggak melulu ngomongin jualan,” sambungnya.

Selain kepercayaan diri, Rakhmat mengatakan penampilan juga menjadi poin penting untuk menjadi CRM yang sukses. Meski kesannya terlalu memandang fisik, meski memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak klien yang melihat penampilan rekan yang hendak mereka ajak kerjasama.