HOME WOMEN LIFE

Profil Dava MasterChef Indonesia Season 7

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:57 WIB
Profil Dava MasterChef Indonesia Season 7
Profil Dava MCI 7. (Foto:Instagram)
A
A
A

SALAH satu alumni kontestan MasterChef Indonesia Season 7 yang dikenal dengan nama Dava dikabarkan meninggal dunia. Kepergian Dava pun disampaikan oleh akun Instagram MasterChef Indonesia.

“Turut berduka cita, Muhamad Umair Dava MasterChef Indonesia Season 7. Semoga ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan,” tulis Instagram MasterChef Indonesia.

Kabar ini pun juga ditanggapi oleh keluarga besar MasterChef Indonesia. Chef sekaligus juri MasterChef Indonesia seperti Renatta Moeloek dan Arnold Poernomo turut mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Dava.

Dava MCI

“Rest in peace, terima kasih Dava untuk keceriaan yang sudah diberikan selama di Gallery dan di mana pun kamu berada,” tulis Arnold.

Dava sendiri merupakan jebolan MasterChef Indonesia Season7. Sebelum mengikuti kontes memasak ini, dia diketahui merupakanseorang Hair Stylist. Bakat memasak ini pun dia miliki karena sering melihat dan membantu ibunya.

Sayangnya, Dava harus tereliminasi pada babak 11 besar. Memang, dia mengaku belajar memasak secara otodidak, dengan keterampilan memasaknya yang unik dia pun mencuri perhatian para juri.

Nah, berikut rangkuman biodata Dava MCI Season 7:

Nama Lengkap: Muhamad Umair Dava

Nama Panggilan: Dava

Tahun Lahir: 1999

Asal: Bandung, Jawa Barat

Umur: 24 Tahun

Agama: Islam

Akun Instagram: @davamci7

