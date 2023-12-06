Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Artis Fuji An dengan Dress Transparan, Cantik seperti Boneka

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:17 WIB
Potret Artis Fuji An dengan Dress Transparan, Cantik seperti Boneka
Fuji Utami. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Fujianti Utami Putri atau yang dikenal sebagai Fuji An memang tidak pernah gagal membuat netizen terpesona. Penampilannya memang terlihatphotogenic dan terlihat sangat cantik dari berbagai angle foto.

Nah, baru-baru ini dia kembali tampil memesona di photoshoot. Perempuan berusia 21 tahun tersebut menggunakan gaun berwarna coklat susu dengan detail bordir bunga-bunga berwarna putih. Dengan mahkota bunga warna warni yang menghiasi kepalanya membuat Fuji tampak bersinar dan anggun.

So, ini dia potret Fuji yang tampil seperti boneka dan membuat banyak orang terkesima, seperti dikutip dari akun Instagram @fdphotography90.

Berpose menaruh dagu di lengan

Fuji AN

Fuji berpose dengan menempelkan dagu di lengan mulusnya dengan memperlihatkan wajahnya yang cantik berseri dihiasi oleh mahkota bunga dan poninya. Matanya yang sayu melihat ke arah kamera, membuat dirinya sangat imut.

Memakai headscarf berwarna putih

Fuji An

Dalam foto ini Fuji menggunakan headscarf tipis berwarna putih yang diikat di bawah dagunya. Sambil menaruh jari lentiknya di bibirnya, tak usah diragukan lagi betapa photogenicnya perempuan yang kerap kali dipanggil Uti ini.

Pose menutup mata tapi tetap cantik

Fuji An

Fuji bahkan tetap terlihat menawan ketika berpose sambil menutup mata. Dengan dihiasi barang-barang antik di sekelilingnya, dirinya tampak seperti putri dalam dunia dongeng.

