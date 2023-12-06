Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Aishah Sinclair, Adik Mendiang Ashraf Jadi Bridesmaid di Pernikahan BCL

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:35 WIB
Potret Cantik Aishah Sinclair, Adik Mendiang Ashraf Jadi Bridesmaid di Pernikahan BCL
Potret Aishah Sinclair. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Aisha Sinclair belakangan mencuri perhatian. Betapa tidak, dia yang merupakan adik mendiang Ashraf Sinclair, tak sungkan memberikan dukungan di pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko.

Bahkan, anak kedua dari tiga bersaudara itu terlihat menjadi bridesmaid mantan iparnya itu.

Mengutip dari akun Instagram pribadinya @aishahjennifer Rabu (6/12/2023) berikut Potret Cantik Aishah Sinclair, Adik Mendiang Ashraf Sinclair menjadi Bridesmaid di Nikahan BCL Tiko.

1. Aktris Malaysia dan Penyiar Radio

Aisha Sinclair 

Aishah Jennifer Mohamed Sinclair atau kerap disapa dengan Aishah Sinclair merupakan seorang aktris Malaysia, pembawa acara televisi dan penyiar radio.

Aishah lahir di London, 27 Oktober 1980. Mengawali karier sebagai model pada 1998. Aishah pun terjun ke dalam dunia entertainment pada 2005, di mana dirinya mulai berakting dan mengisi beberapa acara sebagai host.

2. Selalu membagikan momen bersama keluarganya

Aisha Sinclair

Jauh sebelum sang kakak pergi untuk selama-lamanya, Aishah memang aktif di media sosial. Tidak hanya memosting tentang kegiatannya, tetapi dia juga sangat senang membagikan postingan bersama sang keluarga.

Dia selalu membagikan momen-momen di mana keluarganya sedang berkumpul terutama pada hari raya idul fitri.

Halaman:
1 2
      
