Ternyata Ini Arti Emoji Love Putih, Hitam, Biru, dan Warna-Warna Lainnya

TERNYATA ini arti emoji love putih, hitam, biru dan warna-warna lainnya yang perlu kalian ketahui. Emoji adalah lambang yang digunakan untuk mewakili ekspresi dan perasaan kita dalam sebuah pesan ataupun unggahan di media sosial (medsos).

Terdapat 3.000 lebih emoji dengan beragam karakter dan warna, salah satu emoji yang sering digunakan adalah emoji bentu love atau cinta. Terdapat beberapa jenis emoji love dengan berbagai warna, dan masing-masing punya makna tersendiri.

Jadi, apa saja arti dari emoji lambang love itu? Ternyata ini artinya dikutip berbagai sumber, Rabu (6/13/2023).

1. 🤍

Emoji love warna putih, warna putih sering diartikan sebagai kemurnian dan kesucian. Hampir sama halnya dengan itu, emoji hati ini bermakna dukungan dan ungkapan kasih yang tulus.

2. 🖤

Emoji hati warna hitam, digunakan untuk mengungkapkan rasa simpati atau perasaan turut berduka.

3. 💙

Emoji hati warna biru, sebagai simbol pertemanan atau persahabatan yang baru terjalin.

4. ❤️

Emoji hati warna merah. dianggap emoji paling romantis karena simbol ungkapan cinta yang mendalam.

5. 🧡

Emoji hati warna orange ekspresi ungkapan cinta terhadap teman. Emoji hati warna orange lebih tepat diberikan teman, bahkan untuk penolakan cinta seseorang.