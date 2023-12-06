6 Potret Atlet Catur Cantik Zhansaya Abdumalik, Grandmaster Perempuan Termuda asal Kazakhstan

ATLET catur Zhansaya Abdumalik merupakan seorang Grandmaster yang berasal dari Kazakhstan. Zhansaya pun menjadi pemain wanita pertama dari Kazakhstan dan Asia Tengah yang meraih gelar Grandmaster Wanita.

Dia pun sudah meraih tiga kejuaraan dunia remaja di bawah-8, di bawah-12, dan junior (di bawah-20) kategori putri. Pada Oktober 2021, dia menempati peringkat ke-13 di dunia dalam kategori pemain wanita.

Tidak hanya prestasinya yang berhasil memukau banyak orang, penampilannya pun kerap mencuri perthatian. Berikut beberapa penampilannya seperti dilansir dari akun Instagram zhansaya_abdumalik.

Pose dengan Medali

Pada postingan Abdumalik ini diambil saat ia memenangkan Pertandingan Asia ke-19 di Hangzhou dan berhasil mendapatkan medali perunggu. Dia mengenakan jaket putih dengan garis berwarna biru di bagian lengan dan tengahnya. Abdumalik berpose tersenyum manis sambil membawa medali dan bunga di tangannya.

Pose saat Bertanding

Pada postingan selanjutnya ia terlihat menggunakan jaket dengan bendera Kazakhstan di bagian dadanya. Rambutnya di kepang dua. Lalu ia menggunakan kacamata dengan frame berwarna hitam.

Pose Cantik dengan Full Make Up

Selanjutnya Zhansaya Abdumalik terlihat menggunakan dress dengan motif bunga berwarna coklat yang cantik. Dia mengenakan anting berlian dan jam tangan. Rambutnya bergaya curly dan di belah samping. Postingan ini sebagai perayaan ulang tahunnya yang ke 23.

“Lucu Sekali” Komen @alfi_as****

“Selamat ulang tahun!” Komen @kzhan****.