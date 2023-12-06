Potret dan Profil Jennifer Dunn, Istri Faisal Harris yang Pernah Dilabrak Anak Sambung

SOSOk Jennifer Dunn sempat menjadi perhatian publik lantaran pernah berseteru dengan anak sambungnya, Shafa Harris. Kehebohan tersebut pun tentunya mengundang sejumlah pemberitaan,

Kini, seiring berjalannya waktu, keduanya seolah sudah berdamai dengan keadaan. Jennifer pun tetap melanjutkan hidupnya dengan Faisal Harris dan bersama anak mereka.

Lantas seperti apa potret profil Jennifer Dunn saat ini? Berikut telah rangkum, Rabu (6/12/2023).

1. Kelahiran 10 Oktober 1989

Jennifer Dunn atau akrab disapa Jedun adalah lahir pada 10 Oktober 1989. Jedun, akrab disapa adalah anak dari pasangan Howard Dunn (ayah) dan Linda Caroline (ibu).

2. Karier

Berprofesi sebagai aktris dan juga model, membuat Jennifer Dunn sering kali terlihat membintangi sejumlah film dan sinetron. Dia memulainya sejak 2003 dengan sinetron perdananya bertajuk “Dia” dan berperan sebagai Marsha.