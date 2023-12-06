Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Menanamkan Nasionalisme di Masyarakat

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:57 WIB
Pentingnya Menanamkan Nasionalisme di Masyarakat
Meningkatkan persatuan dan nasionalisme. (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP WNI yang merupakan anggota masyarakat perlu punya rasa nasionalisme, integritas, dan keterlibatan masyarakat. Sebab kekuatan ini penting untuk menjaga keutuhan NKRI.

Diplomat Success Challenge (DSC) Season 14 membawa 45 challengers memasuki tahapan bootcamp. Mereka diberi pengalaman yang berbeda.

Sejalan dengan manifesto DSC yaitu Karakter Bangsa, Governance, Environment dan Social Culture, 45 challengers mendapatkan sesi khusus Bela Negara dari LEMHANAS dan Brigade Infanteri 17 di Cijantung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, challengers diberikan pengetahuan mengenai karakter nasional yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kecintaan terhadap Indonesia.

 meningkatkan nasionalisme

“Tantangan yang dikenal dengan program pelatihan dan pengembangannya yang ketat ini bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, integritas, dan keterlibatan masyarakat,” ujar Mayjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi LEMHANAS.

 BACA JUGA:

Menurutnya, materi ini dirancang untuk membekali calon entrepreneur agar memiliki ketahanan mental, cerdas, dan berkarakter jati diri Indonesia yang berbudaya dalam menjalankan bisnis mereka.

Pada tahap ini, para challengers diharapkan dapat berinteraksi dengan berbagai kelompok peserta, memupuk pemahaman dan kolaborasi lintas budaya. Para peserta akan ditantang untuk mengembangkan solusi terhadap permasalahan dunia nyata dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Tahap bootcamp dilanjutkan dengan story telling dan self branding dari Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia. Sesuai United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR), DSC mengedepankan prinsip inklusifitas dalam penyelenggaraannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175223//menkop_ferry-P7TW_large.jpg
Aturan Terbit, Menkop Sebut Koperasi Bisa Kelola Tambang Mineral dan Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117594//partai_perindo-Qjqo_large.jpg
Legislator Partai Perindo Kawal Aspirasi Warga Mentawai dari Modal Usaha hingga Bedah Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/320/3114614//menteri_karding-iNru_large.jpg
Ramai #KaburAjaDulu, Menteri P2MI Sebut Hidup di Negara Luar Tak Gampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/320/3093663//daya-beli-anjlok-137-juta-rakyat-indonesia-terlilit-utang-pinjol-I1NvAsN7fI.jpg
Pasca Pandemi, Daya Beli Merosot Berujung pada Lonjakan Pinjaman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement