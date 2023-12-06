Bunda, Pahami Jenis Vitamin Anak yang Baik untuk Tumbuh Kembangnya

MENDUKUNG tumbuh kembang anak berarti bunda harus memantau kecukupan nutrisinya. Nutrisi sendiri terdiri dari vitamin dan mineral. Sebagai orangtua, Anda bisa memberikan vitamin anak yang bagus untuk dikonsumsi.

Vitamin anak dapat diberikan melalui ASI maupun makanan pendamping ASI (MPASI). Namun pertanyaannya, apa saja vitamin yang anak butuhkan?

Jenis Vitamin yang Dibutuhkan Anak

1. Vitamin A

Bunda tahu nggak sih kalau vitamin A (embed dengan link SKU 2) penting banget buat mendukung fungsi penglihatan lho. Nggak cuma itu, tapi juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh serta menjaga kesehatan kulit si Kecil.

Bunda bisa mendapatkan vitamin A ini dari berbagai sumber makanan seperti hati, daging, susu, telur, buah jeruk, serta sayuran, seperti wortel dan ubi jalar.

2. Vitamin B

Vitamin B ini terdiri dari 8 jenis lho bund. Dari berbagai jenis tersebut, mereka punya fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- Vitamin B1 (thiamin): untuk mengubah makanan menjadi energi dan menjaga kesehatan kulit.

- Vitamin B2: sumber energi dari makanan, menjaga kesehatan kulit, dan pembakaran lemak oleh sel tubuh.

- Vitamin B3 (niacin): menjaga kesehatan kulit dan mengubah makanan jadi energi.

- Vitamin B5 (pantothenic acid): menghasilkan hormon dan asam lemak.

- Vitamin B6: menghasilkan sel darah merah serta memproses dan memakai cadangan gula jadi energi.

- Vitamin B7 (biotin): menghasilkan asam amino dan asam lemak saat diperlukan oleh tubuh.

- Vitamin B9 (asam folat): memiliki peranan penting pada proses pembelahan sel.

- Vitamin B12: memelihara fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah.

Kalau vitamin B ini, bunda bisa mendapatkannya dari berbagai hewan dan tumbuhan, seperti ikan salmon, daging sapi, telur, hati sapi, tiram, kerang, daging ayam, sayuran hijau, dan kacang-kacangan.

3. Vitamin C

Pertumbuhan tulang dan gigi pada anak dapat dipengaruhi oleh vitamin C lho bund. Soalnya, vitamin C berperan penting untuk membentuk kolagen, membantu melawan infeksi, menyerap zat besi, serta membantu menjaga kesehatan gigi, tulang, dan gusi anak.

Bunda bisa memberikan berbagai asupan makanan yang mengandung vitamin C kepada si Kecil melalui beragam buah dan sayuran seperti jeruk, kiwi, kentang, dan paprika.

4. Vitamin D

Untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, mereka akan sangat membutuhkan vitamin D. Fungsi vitamin ini untuk menyerap kalsium yang akan digunakan dalam pertumbuhan tulang.

Fungsi vitamin D lainnya, yaitu untuk melawan infeksi dan memperkuat daya tahan tubuh. Si Kecil perlu diberi sumber vitamin D yang bisa diperoleh dari sinar matahari, susu, keju, salmon, jamur, kuning telur, tuna kaleng, sereal, dan oatmeal.