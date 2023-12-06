Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cleopatra Djapri, Eks JKT48 yang Cari ART Bergaji Rp1,7 Juta

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:28 WIB
5 Potret Cleopatra Djapri, Eks JKT48 yang Cari ART Bergaji Rp1,7 Juta
Potret Cleopatra Djapri. (Foto: Instagram)
A
A
A

CLEOPATRA Djapri menjadi sorotan karena mencari ART untuk keluarganya dengan gaji Rp1,7 juta dan tugas super banyak. Gaji itu dianggap kurang ideal oleh warganet.

Pasalnya, ART tersebut tidak hanya ngurusin rumah, juga merawat ketiga anaknya. Gegara itu, akun Instagram @ratucleopatra20 pun banjir komentar netizen.

"Pekerjaan berat gaji bikin sekarat, buset ada pikiran gak lo?" tulis seorang netizen.

"Ini yang nyari ART Rp1,7 juta kerjaan seabrek ya?" komen netizen lain.

"Gak mampu gak usah pengen pakai ART, emosi gue!" ungkap netizen.

Di sisi lain, masih banyak netizen yang penasaran siapa Cleopatra Djapri. Perempuan ini diketahui adalah eks member JKT48.

Jika melihat akun Instagramnya, ia seperti memposisikan dirinya sebagai selebgram yang sering bikin konten di media sosial. Termasuk konten bersama keluarganya.

Nah, buat yang penasaran dengan Cleopatra Djapri, berikut ini lima potretnya yang coba dirangkum, Rabu (6/12/2023):

1. Cleopatra dengan seragam JKT48

Cleopatra 

Di foto ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Cleopatra Djapri memang pernah menjadi bagian dari JKT48.

Dia terlihat happy sekali dengan senyum sumringah terlukis di wajahnya. Seragam JKT48 yang dipakai memberi kesan young dan menggemaskan.

 BACA JUGA:

2. Saat berolahraga

Cleopatra 

Tak diragukan bahwa tubuh Cleopatra terjaga dengan baik sekalipun telah memiliki 3 anak. Salah satu rahasianya adalah olahraga dan di momen ini dia memperlihatkan potret saat berolahraga.

Cleopatra mengenakan sport bra lengkap dengan legging warna senada. Agar tampilannya makin maksimal, dia tambahkan semacam bando dan aksesori di pergelangan tangan.

Halaman:
1 2
      
