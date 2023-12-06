5 Potret Vidi Aldiano di Pernikahan BCL Tiko Aryawardhana

POTRET Vidi Aldiano di pernikahan BCL Tiko Aryawardhana ternyata sukses jadi bahan pembicaraan publik Tanah Air.

BACA JUGA:

Alhasil sosok penyanyi pop Vidi Aldiano belakangan menjadi sorotan di platform sosial media. Pasalnya Vidi dipercaya dalam pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dengan Tiko Aryawardhana, sebagai bride’s man di Pulau Dewata, Bali.

Dengan didampingi oleh sang istri, Sheila Dara serta banyak artis lainnya tentu membuat momen pernikahan tersebut semakin meriah dan seru. Penasaran bagaimana momen bahagia Vidi Aldiano yang di tunjuk BCL sebagai pendamping pernikahannya?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (6/12/2023) terkait 5 potret Vidi Aldiano di pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardhana.

Mengintip 5 Potret Vidi Aldiano di Pernikahan BCL Tiko

5. Momen Bride’s Man Pernikahan BCL dengan Tiko

Potret pertama Vidi Aldino di pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana menampilkan sebuah momen foto yang sangat ciamik. Sebab latar belakang foto tersebut diselimuti oleh hamparan laut yang bersih dan indah. Di momen tersebut Vidi Aldino juga diminta khusus sebagai bride's man bersama para artis lainnya.

4. Potret Bersama Mempelai

Potret kedua Vidi Aldiano di pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardhana menampilkan momen kebahagiaan bersama sang mempelai. Sangat terlihat senyum lebar mewarnai hati dan perasaan BCL dan Tiko.

3. OOTD Bersama Sang Istri di Momen Pernikahan

Tidak lupa juga, di momen pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardhana, Vidi Aldiano hadir bersama sang istri tercinta Sheila Dara di Pulau Dewata, Bali. Terlihat dirinya sangat serasi mengenakan OOTD kondangan yang rapi, simpel dan berkelas dengan nuansa busana gelap.