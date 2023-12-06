Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Vidi Aldiano di Pernikahan BCL Tiko Aryawardhana

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:19 WIB
5 Potret Vidi Aldiano di Pernikahan BCL Tiko Aryawardhana
Ilustrasi untuk artis Vidi Aldiano pada pernikahan BCL (Foto: Instagram/@vidialdiano)
A
A
A

POTRET Vidi Aldiano di pernikahan BCL Tiko Aryawardhana ternyata sukses jadi bahan pembicaraan publik Tanah Air.

 BACA JUGA:

Alhasil sosok penyanyi pop Vidi Aldiano belakangan menjadi sorotan di platform sosial media. Pasalnya Vidi dipercaya dalam pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dengan Tiko Aryawardhana, sebagai bride’s man di Pulau Dewata, Bali.

Dengan didampingi oleh sang istri, Sheila Dara serta banyak artis lainnya tentu membuat momen pernikahan tersebut semakin meriah dan seru. Penasaran bagaimana momen bahagia Vidi Aldiano yang di tunjuk BCL sebagai pendamping pernikahannya?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (6/12/2023) terkait 5 potret Vidi Aldiano di pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardhana.

Mengintip 5 Potret Vidi Aldiano di Pernikahan BCL Tiko

5. Momen Bride’s Man Pernikahan BCL dengan Tiko

Potret pertama Vidi Aldino di pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana menampilkan sebuah momen foto yang sangat ciamik. Sebab latar belakang foto tersebut diselimuti oleh hamparan laut yang bersih dan indah. Di momen tersebut Vidi Aldino juga diminta khusus sebagai bride's man bersama para artis lainnya.

4. Potret Bersama Mempelai

Potret kedua Vidi Aldiano di pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardhana menampilkan momen kebahagiaan bersama sang mempelai. Sangat terlihat senyum lebar mewarnai hati dan perasaan BCL dan Tiko.

3. OOTD Bersama Sang Istri di Momen Pernikahan

Tidak lupa juga, di momen pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardhana, Vidi Aldiano hadir bersama sang istri tercinta Sheila Dara di Pulau Dewata, Bali. Terlihat dirinya sangat serasi mengenakan OOTD kondangan yang rapi, simpel dan berkelas dengan nuansa busana gelap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185283//vidi_aldiano-noF0_large.jpg
Ungkapan Bangga dan Pesan Romantis Vidi Aldiano pada Sheila Dara‎: Anugerah Terindah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101//vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184830//peter_holly-pWU9_large.JPG
Berjuang Melawan Kanker, Vidi Aldiano Dapat Dukungan dari Peter Holly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182480//vidi_aldiano-RDsj_large.jpg
Vidi Aldiano ungkap Alasan Takut Punya Anak, Tak Mau Penyakit Genetik Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182466//vidi_aldiano-RK2D_large.jpg
Takut Punya Anak, Vidi Aldiano Khawatir Anaknya Warisi Gen Penyakit Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253//vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement