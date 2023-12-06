Inilah 5 Potret Cantik Jessi Putri, Adik Kandung Jefri Nichols yang Jarang Kesorot

INILAH potret cantik Jessi Putri yang mendadak menjadi sorotan dan mencuri perhatian banyak warganet Tanah Air khususnya kaum Adam. Pasalnya perempuan muda ini diketahui merupakan adik kandung Jefri Nichol yang memiliki pesona paras wajah yang cantik dan anggun.

Tentu saja karena jarang disorot oleh media membuat banyak orang penasaran akan pesona adik kandung Jefri Nichol. Jika kamu salah satu orangnya maka simak ulasan selengkapnya satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (6/12/2023) terkait potret cantik Jessi Putri adik kandung Jefri Nichols yang jarang kesorot.

5. Wanita Kelahiran Tahun 2001

Potret cantik Jessi Putri pertama menampilkan pesona aura muda gadis kelahiran tahun 2001. Perempuan 22 tahun ini banyak disukai netizen kaum Adam adam karena paras cantik dan senyumnya yang manis.

4. Anak Kedua

Potret cantik kedua Jessi Putri menunjukan bahwa dirinya merupakan anak bungsu kedua dari dua bersaudara. Diketahui adik kandung Jefri Nichol ini memiliki kedekatan dengan sang mama yang bikin iri warganet loh.

3. Momen Akur dengan Sang Kakak

Potret cantik ketiga Jessi Putri menunjukan kedekatan hubungan yang akur dan erat dengan sang kakak , Jefri Nichol. Hal itu dibuktikan melalui beberapa momen yang dibagikan melalui media sosial pribadinya