HOME WOMEN LIFE

5 Produk Kecantikan dan Skincare Asal Israel yang Terkenal di Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:08 WIB
INILAH 5 produk kecantikan dan skincare asal Israel yang terkenal di Indonesia. Bahkan salah satu produknya ada yang beredar di Indonesia, dan banyak dibeli secara online.

Berikut okezone rangkum 5 produk kecantikan dan skincare asal Israel yang terkenal di Indonesia.

1. Dr Fischer

Seperti namanya, Dr Fischer adalah produk kecantikan milik seorang bernama Fischer. Bersama istrinya, Dvora, Fischer membuat sebuah produk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan alami.

Produk kecantikan

Saat ini, produk ini telah diekspor ke lebih dari 30 negara dengan mempekerjakan lebih dari 700 karyawan.

2. Christina Cosmetics

Christina Cosmetics adalah produk peremajaan area sekitar mata yang mampu merubah penampilan. Produk ini telah berdiri sejak 1982 dan telah beroperasi di lebih dari 55 negara. Diketahui, produk ini pernah meraih penghargaan sebagai kosmetik ramah lingkungan terbaik.

Halaman:
1 2
      
