Perdana, Akhirnya Tiko Pamerkan Foto Selfie dengan BCL

PERNIKAHAN Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana memang menjadi trending topik di media sosial pada akhir pekan kemarin. Hampir secara bersamaan banyak selebriti mengunggah kehadiran mereka ke pernikahan penyai cantik itu.

Nah, setelah banyak yang mengunggah foto-foto kebersamaan dengan si pengantin, kini giliran sang pengantin yang menunggah foto terbaru mereka. Tiko Aryawardhana mengunggah foto selfie perdana bersama sang istri, BCL story di akun Instagramnya @tikoaryawardhana.

Foto tersebut menampilkan BCL dan Tiko yang selfie dan keduanya sama-sama menggunakan kacamata hitam. Selain itu, BCL berpose menunjukan muka duck face, sedangkan tiko tersenyum menghadap kamera.

Sebelumnya keduanya sangat menjaga privasi hubungannya, sehingga jarang membagikan momen bersama. Kini keduanya mulai berani menunjukkan kebersamaannya melalui media sosial masing-masing

BCL juga sempat membagikan momen kebersamaan keluarga besar BCL dan juga Tiko. Terlihat BCL dan Tiko yang begitu bahagia bermain bola voli di kolam renang bersama anak semata wayang BCL, Noah dan beberapa kerabat lainnya. Keluarga kecil tersebut masih menikmati masa honeymoon sekaligus liburannya di Bali.

Seperti yang diketahui, Bunga Citra Lestari telah menikah dengan Tiko Aryawardhana setelah hampir 4 tahun menyendiri. Keduanya telah melangsungkan pernikahan di Amankila, salah satu hotel dan resort mewah di Bali pada 2 Desember 2023. Pernikahan BCL digelar secara intim dengan dihadiri kerabat terdekat dan keluarga.

(Martin Bagya Kertiyasa)