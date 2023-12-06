Viral Bayi 15 Bulan Ngunciin Ibunya di Dalam Kamar, Auto-Panik Telpon Tetangga

MENGURUS anak tentu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak hal-hal yang bikin para orang tua merasa takjub hingga panik dengan tingkah bocah sang anak.

Seperti cerita seorang ibu yang buah hatinya mengalami hal tak terduga. Yakni terkunci di dalam kamar. Cerita itu dibagikan oleh akun TikTok @ritaagataaa.

“Masih gemetar, masih lemes banget, aku nggak tau gimana jadinya kalau aku nggak bawa hp ke dalam, ginana anakku ya Allah,” tulis wanita itu dalam keterangan videonya seperti dikutip pada.

Dalam video itu, akun tersebut menceritakan kisah tak terduga yang dialami buah hatinya yang masih berusia 15 bulan. Awal mulanya dia sedang berada di dalam kamar dan menutup pintu untuk mancing anaknya masuk kamar, karena biasanya sang anak bisa buka pintu sendiri.

“Tapi ternyata anakku ngunci pintu dari luar (karena aku nggak expect dia bisa mainin kunci), memang salah aku kunci nggak aku cabut dan kebetulan di rumah nggak ada orang,” ceritanya.

Dalam video itu terlihat wanita tersebut sangat panik hingga menangis. Apalagi anaknya berada di luar kamat sendiran.

“Aku buat vidoe ini untuk story WA, supaya siapapun bisa bantu aku dan sebelumnya sudah telepon sana sini belum ada yang angkat. Tangaku udah gemeteran parah, udah coba tarik-tarik pintu dan sudah dobrak jendela tapi nggak berhasil,” jelasnya.

Meski merasa panik namun wanita tersebut nggak boleh panik dan harus menenangkan anaknya. Walaupun ibu tersebut terlihat sangat nangis.

“Aku tambah nangis dan bingung, nangisnya sampe sesek gitu, udah coba telefon tetangga, suami dan lain-lain, tapi nggak ada yang nyambung akhirnya telepon mertua, Alhamdulillah diangkat,” katanya.

Ibu tersebut terus berusaha untuk mengajak anaknya berbicara. Bahkan dia melakukan beberapa cara untuk tetap komunikasi dengan anaknya. Apalagi sang anak juga ikut menangis. “Aku sobek buku-bukunya supaya dia liat gambar-gambar ini, tapi dia masih jauh dari pintu. Alhamdulillah mendekat,” katanya.

Setelah menunggu bebera lama beruntungnya ada tetangga yang membantunya membuka pintu dari luar.

“Alhamdulillah nggak lama dari ini ada tetangga depan rumah bisa bantuin buka kuncinya. Berkat mas Rino yang liat story WA aku dan bantu telepon suami dari bu Eni, aku sangat berterima kasih sama kalian,” tuturnya.