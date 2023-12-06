Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen ketika Cewek Harus ke Bengkel Mobil, Kamu Relate Gak?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:08 WIB
Viral Momen ketika Cewek Harus ke Bengkel Mobil, Kamu Relate Gak?
MEMILIKI kendaraan bermotor seperti motor atau mobil tentu saja harus memahami kondisi kendaraannya. Bukan hanya soal kebersihan, tapi juga kesehatan kendaraan kita.

Oleh karena itu, ketika mobil sudah terasa tidak enak kita pun harus melakukan perawatan secara berkala agar selalu dalam keadaan prima. Biasanya sang pemilik akan membawa kendaraannya sendiri ke bengkel untuk diservis.

Sebagian besar mereka yang datang ke service adalah cowok. Sebab mereka biasanya lebih mengerti tentang kendaraannya sendiri.

Namun ada pula beberapa cewek yang terpaksa harus ke bengkel untuk mengurus kendaraannya. Meski rutin membawa kendaraan, tapi biasanya cewek tidak paham dengan keluhan yang terjadi pada kendaraannya itu.

Salah satu akun TikTok @juliantaryy_ membagikan point of view (POV) ketika seorang cewek sedang berada di bengkel untuk service kendaraannya.

Viral Cewek ke bengkel

"Cewek: mau service," tulis akun tersebut.

"Mekanik: ada keluhan lain?," tanya mekanik di bengkel.

"Cewek: ada bunyi tit.. tit.. gitu," kata pemilik kendaraan

"Mekanik: dimananya?," tambah mekanik itu.

"Cewek: nggak tau tapi ada bunyinya," ucap cewek itu.

"Mekanik: repot kalau gini," komen sang mekanik.

Menurut pemilik akun itu, biasanya seperti itu lah percakapan yang terjadi ketika seorang cewek disuruh service kendaraan.

"Kurang lebih begitu," katanya dalam keterangannya di video itu.

Halaman:
1 2
      
