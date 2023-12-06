Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Intip Daftar Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2023, Dipilih Langsung Masyarakat

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:30 WIB
Intip Daftar Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2023, Dipilih Langsung Masyarakat
Tokopedia Beauty Awards 2023, (Foto: Image Dynamics)
A
A
A

TEPAT hari ini, Rabu (6/12/2023) Tokopedia menggelar ajang penghargaan tahunan Tokopedia Beauty Awards (TBA) 2023 untuk mengumumkan 32 produk terbaik dari pelaku usaha kecantikan dan perawatan tubuh versi pilihan masyarakat Indonesia.

Para pemenang, dipilih langsung masyarakat lewat ratusan ribu voting yang dikumpulkan sejak 23 Oktober hingga 19 November 2023. David Kartono, Vice President of Physical Goods Tokopedia mengungkap penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para brand perawatan kecantikan terbaik.

“Ajang penghargaan ini sudah ada sejak 2020 dan konsisten menjadi upaya kami untuk mengapresiasi serta mengusung produk-produk kecantikan dan perawatan tubuh terbaik pilihan masyarakat Indonesia, baik perempuan mau pun pria,” kata David, ketika membuka acara Tokopedia Beauty Awards 2023 di Hallf, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Pemenang Tokopedia Beauty Awards 2023 dipilih berdasarkan beberapa kriteria, mulai dari popularitas brand di media sosial mainstream, peningkatan penjualan yang signifikan, hingga perkembangan produk mereka, seperti seberapa sering dicari masyarakat saat belanja di Tokopedia.

Dalam kesempatan yang sama, Beauty Expert dan Co-Founder Venas Consulting, Affi Assegaf, menyebut, memang saat ini para pelaku usaha di industri kosmetik, khususnya berbagai brand lokal, makin inovatif dalam menawarkan produk terbaik kecantikan dan perawatan tubuh untuk masyarakat Indonesia.

 BACA JUGA:

“Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat akan produk lokal di pasaran. Saya sangat mengapresiasi, karena ada panggung luas untuk para pegiat usaha di industri kecantikan, khususnya brand lokal,” jelas Affi.

      
