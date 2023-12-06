10 Warna Lipstik yang cocok untuk Kulit Sawo Matang

SEPULUH warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi para wanita berkulit sawo matang. Warna-warna dalam makeup tentu saja ditentukan berdasarkan warna kulit dan bentuk wajah.

Perpaduan warna makeup ini sangat penting dalam tampilan riasan seseorang karena dapat membentuk wajah dan tampilan seseorang itu, apalagi lipstik yang berperan membentuk bibir seseorang.

10 Warna Lipstik yang cocok untuk Kulit Sawo Matang

Kali ini, kita akan membahas soal warna lipstik yang cocok bagi wanita berkulit sawo matang. Apa saja itu? Berikut adalah warna-warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang, dikutip berbagai sumber, Rabu (6/12/2023).

Kulit sawo matang termasuk ke dalam warm undertone, sehingga pemilik kulit ini disarankan menggunakan lipstik berwarna hangat.

1. Merah Terang

Warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang pertama adalah merah terang. Warna ini memang jadi yang paling aman dan cocok untuk semua jenis kulit wanita. Lipstik merah terang akan membuat pemilik kulit sawo matang terlihat bold dan percaya diri.

2. Nude

Warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang selanjutnya adalah nude. Warna ini sanhat cocok bagi kalian yang punya warna kulit sawo matang khas Indonesia. Warna nude memberikan kesan natural, calm, dan menawan. Namun agar tidak terlalu pucat, pilihlah nude yang sedikit kecoklatan.

3. Warna Berry

Warna berry adalah warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang. Warna ini akan membuat bibir kalian terlihat semakin bervolume dan memberikan kesan seksi.

4. Coklat

Warna lipstik yang cocok untuk kulit sawo matang berikutnya adalah coklat. Warna lipstik coklat akan sangat cocok untuk kalian yang mau tampil dengan riasan natural namun elegan. Warna ini juga cenderung cocok dipakai di acara apapun.